Як використати скотч в побуті: 3 корисних лайфхаки

Клейка стрічка має безліч можливостей, що виходять за рамки її простого застосування. UAportal підготував три нестандартні способи використання скотчу, які неодмінно стануть вам у пригоді.

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Видалення занози

Видалення набридливої занози може бути дуже неприємною справою. Однак, завдяки розумному застосуванню клейкої стрічки, процес вилучення занози значно спрощується. Щоб зменшити дискомфорт, обережно приклейте шматок скотчу до ураженої ділянки, а потім швидко видаліть його, слідуючи за напрямком занози.

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Відновлення шнурків

З часом кінці шнурків псуються, що ускладнює протягування їх через крихітні дірочки для шнурків. Просте, але ефективне рішення полягає у використанні клейкої стрічки. Обмотайте обтертий кінець шнурка навколо шаром скотчу.

Захист підлоги

Перестановка меблів може вдихнути нове життя в будь-яку кімнату. Однак цей процес може ненавмисно пошкодити підлогове покриття, особливо лінолеум або ламінат. Наклейте кілька смужок клейкої стрічки на ніжки меблів, щоб захистити його.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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