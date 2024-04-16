Як позбутися неприємного запаху з холодильника: допоможуть прості продукти

Часом у холодильнику може виникати неприємний запах. Щоб усунути цю проблему, необхідно регулярно проводити генеральне прибирання, що може бути досить трудомістким процесом.

Щоб уникнути появи мікроорганізмів, рекомендується проводити ретельне очищення холодильника кожні 3-6 місяців. Неприємний запах часто є результатом зіпсованих продуктів, залишків їжі, а також бруду на полицях і в піддонах. Про це пише видання Mirror.

Читайте також: Як помити холодильник за кілька хвилин без хімії

Як видалити сморід із холодильника

Виявивши неприємний запах у вашому холодильнику, першочергово все ж його варто вимити. Не забудьте перевірити наявність пролитих рідин у дренажному отворі, який знаходиться внизу. Після того, як холодильник буде чистим, візьміть невелику миску, наповніть її кавовими зернами та залиште всередині. Кава ефективно нейтралізує небажані запахи.

Також для боротьби з неприємними ароматами, можна використовувати лимон. Розріжте його на дві частини та розмістіть на різних рівнях полиць холодильника. Лимон допоможе позбутися від смороду, вбираючи його у себе.

Які ще продукти здатні вбирати неприємні запахи

чорний хліб;

гвоздика;

чебрець;

кориця;

шкірка апельсина;

сира картопля.

Нагадаємо, UAportal вже писав й про інші способи позбутися бруду та неприємного запаху з холодильника.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!