Як позбутися бруду та неприємного запаху з холодильника: 3 прості лайфхаки

Холодильники, як старі, так і нові, потребують періодичного чищення для підтримання гігієни та ефективної роботи. UAportal розповів про кілька хитрих лайфхаків, за допомогою яких ви зможете почистити холодильник швидко і без особливих зусиль.

Гаряча вода та гліцерин

Боротьба зі стійким намерзанням льоду в морозильній камері може розчарувати. Просто помістіть каструлю з гарячою водою в морозильну камеру і закрийте дверцята на кілька хвилин.

Тепло призведе до того, що лід послабиться і "відвалиться" від стінок набагато швидше. Для довготривалого результату після прибирання протріть стінки холодильника гліцерином.

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Оцет

Неприємні запахи затримуються у вашому холодильнику? Швидке рішення можна знайти, розчинивши 1 столову ложку оцту в 500 мл води. Потім протріть цією сумішшю стінки та полиці холодильника.

Закінчивши, залиште холодильник провітрюватися приблизно на 30 хвилин. Оцет ефективно нейтралізує неприємні запахи.

Столовий ніж

Очищення гумових прокладок на дверцятах холодильника може бути дещо складним завданням. Але не бійтеся, ви можете скористатися простим інструментом – столовим ножем із закругленим кінцем.

Візьміть вологу м'яку тканину та оберніть її навколо ножа. Обережно проведіть ним уздовж складок прокладки, ефективно видаляючи бруд і наліт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

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