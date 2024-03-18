Як помити холодильник за кілька хвилин без хімії: лайфхак від господинь

В холодильнику інколи можуть з'являтися неприємні аромати. Проте їх легко позбутися, дотримуючись основного правила – регулярного очищення цього побутового пристрою як зовні, так і всередині.

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Замість того, щоб витрачатися на дорогі магазинні освіжувачі повітря, спробуйте дивовижно хитрий прийом з одним продуктом, який спроможний поглинути будь-які неприємні запахи. Про це повідомляє видання express.

Фахівці рекомендують уникати застосування агресивних хімічних речовин при очищенні холодильника, оскільки вони часто мають потужний запах, який може перейти в продукти харчування. Натомість краще використовувати натуральні засоби, такі як звичайний оцет. Ця методика забезпечує дезодорацію, дезінфекцію та ефективне видалення забруднень, гарантуючи ретельне очищення холодильника без ризику для продуктів від дії хімії.

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Чим очистити холодильник?

Натуральний склад оцту гарантує безпеку для харчових продуктів, роблячи його ідеальним засобом для ретельного очищення холодильного агрегату. Процес очищення простий: просто розприскайте оцет на полиці та бічні стінки, потім протріть серветкою з мікрофібри.

Нагадаємо, ми вже писали, як позбутися бруду та неприємного запаху з холодильника.

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