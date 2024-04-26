Як позбутися личинок хрущів без хімії: три реально дієві засоби

Хрущі або травневі жуки – це шкідники, які можуть завдати значної шкоди городу та саду. Личинки цих шкідників харчуються корінням рослин, що призводить до загибелі останніх.

На щастя, існує багато народних методів, які допоможуть вам позбутися від личинок хруща без використання хімічних препаратів.

Вас також зацікавить: Рослини-жертви, які приманюють шкідників та захищають своїх сусідів: поради садоводів

1. Настій з цибулиння:

Подрібніть лушпиння цибулі (приблизно 1 відро) і залийте його 10 літрами води. Дайте настоятися протягом 5 днів. Процідіть настій і розбавте його чистою водою в співвідношенні 1:1. Поливайте цим настоєм ґрунт навколо рослин, уражених личинками хруща.

2. Розчин йоду:

Додайте 20 крапель йоду до 10 літрів води. Перемішайте та використовуйте розчин для поливу ґрунту. Для досягнення кращого ефекту рекомендується повторювати процедуру 3 рази з інтервалом 5 днів.

3. Спиртовий розчин:

Розведіть нашатирний спирт у воді в пропорції 1:50. Використовуйте розчин для поливу ґрунту. Важливо розпочати обробку ґрунту спиртовим розчином одразу після його приготування, адже спирт швидко вивітрюється.

Фахівці зауважують, що восени треба перекопувати ґрунт – це допоможе знищити личинки хруща, які зимують у ньому.

Варто сіяти сидерати, такі як люпин, гірчиця або овес. Ці рослини відлякують личинок хруща.

Висаджуйте рослини, яких не переносять личинки хруща, такі як часник, цибуля, календула або настурція.

Регулярно прополюйте грядки, щоб позбутися бур'янів, які можуть служити їжею для личинок хруща.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!