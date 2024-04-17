Як позбутись колорадських жуків на городі не збираючи їх руками
Втомилися збирати колорадських жуків вручну? Є просте та екологічне рішення! У спеціалізованих магазинах продаються засоби для боротьби з колорадськими жуками, але деякі дачники вирішили розробити власну пастку з сирої картоплі та води.
Спробуйте цю пастку з сайту "Главред" вже зараз і забудьте про колорадських жуків. Пастка приваблює жуків, зменшує їх чисельність, що робить її ефективним та екологічним методом боротьби.
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Зробіть пастку з пластикової або скляної пляшки:
- Візьміть пляшку з високим та вузьким горлом.
- Насипте туди сирої картоплі.
- Додайте половину склянки води.
- Залиште пастку на грядці.
Запах картоплі приманить жуків, і вони самі потраплять у пастку. Вам більше не доведеться витрачати час на ручне збирання!
Пам'ятайте:
- Розставляйте пастки по всій площі грядки.
- Міняйте вміст пастки (картоплю та воду) кожні 5-7 днів.
Цей метод:
- Ефективно зменшує чисельність колорадських жуків.
- Допомагає позбутися інших шкідників, таких як капустянка та слимаки.
- Є екологічно чистим, на відміну від хімічних препаратів.
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