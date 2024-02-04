Каструлі будуть ідеально чисті: Як та навіщо варити шкірку від яблук

Як очистити каструлі за допомогою шкірки від яблук

Хто з нас не любить яблука? Ці смачні та корисні фрукти доступні нам цілий рік. Але чи знаєте ви, що шкірку з яблук можна не викидати, а використовувати для вирішення серйозної проблеми на кухні?

Виявляється, вона містить велику кількість оцтової кислоти, яка вступає в реакцію з алюмінієм. Завдяки цьому ви можете легко позбутися нагару на каструлі та зробити її знову блискучою, пише ТСН.

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Як використовувати яблучні шкірки для очищення каструль?

Наріжте шкірку 2-3 яблук на маленькі шматочки. Покладіть шматочки шкірки в каструлю. Залийте водою. Доведіть до кипіння. Залиште на кілька хвилин.

В результаті нагар зникне, а ваша кухня наповниться приємним яблучним ароматом.

З них можна приготувати натуральний яблучний оцет, який чудово підходить для очищення різних поверхонь.

Як приготувати яблучний оцет?

Наріжте шкірки на дрібні шматочки. Покладіть у банку. Залийте 1 літром води з 5 столовими ложками цукру. Накрийте марлею. Залиште на 2 тижні, щодня перемішуючи дерев'яною ложкою. Процідіть.

Оцет буде готовим, коли шкірки опустяться на дно, а на поверхні з'явиться пінка.

Яблучний оцет також можна використовувати для приготування салатів, маринадів та інших страв. Шкірку яблук можна висушити і використовувати для приготування чаю.

Зберігайте яблучний оцет у прохолодному місці.

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