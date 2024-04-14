Як на довго зберегти свіжість хліба без морозильника: дієвий лайфхак

Майже всі ми любимо з'їсти шматком свіжоспеченого хліба разом з гарячим борщ, намазати на тости арахісове масло вранці, чи приготувати апетитні сендвічі зі свіжим багетом. Проте, навіть хліб, куплений у пекарні, може втратити свій смак вже наступного дня, а через декілька і зовсім стати черствим.

Заморожування – це один з найефективніших способів збереження свіжості хлібобулочних виробів. Проте, якщо ж у вашому морозильнику не вистачає місця, то на допомогу прийде холодильник, пише портал "Mirror".

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Автори зазначають, що для збереження хліба ідеально підходить не тільки морозильна камера, але й звичайний холодильник.

У матеріалі йдеться про те, що низька температура та контроль вологості ефективно захищають хліб від цвілі. Для цього слід упакувати його у звичайний пакет, проробивши в ньому декілька отворів, а потім розмістити його у холодильнику.

Необхідно забезпечити, щоб отвори були розташовані навколо всієї хлібини, при цьому важливо контролювати їх кількість. У разі виявлення конденсату всередині пакета під час зберігання, слід збільшити число дірочок.

Зберігаючи хліб в такий спосіб, ви зможете насолоджуватися його свіжістю упродовж декількох тижнів.

Пропонуємо дізнатися про простий спосіб зберегти продукти свіжими у холодильнику надовше.

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