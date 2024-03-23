Ці продукти багато хто зберігає без холодильника: велика помилка

Спосіб зберігання харчових продуктів безпосередньо впливає на їх безпечність, смак та властивості під час приготування. Нехтування правилами зберігання їжі може призвести до псування, втрати смаку та поживних речовин, а також негативного впливу на здоров'я.

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Якщо ви хочете заощадити гроші та зберегти свіжість продуктів, вам слід переглянути свою комору та холодильник. Виявляється, є багато продуктів, які ми зазвичай зберігаємо при кімнатній температурі, але насправді їм краще в холоді, пише видання marthastewart.

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Ось 8 продуктів, які ви, ймовірно, не охолоджуєте, але повинні:

1. Гострий соус: після відкриття гострий соус, навіть з оцтом, краще зберігати в холодильнику. Це допоможе зберегти його смак і запобігти псуванню.

2. Кетчуп: рекомендується зберігати в холодильнику після відкриття, адже він містить цукор, який може сприяти розвитку мікроорганізмів.

3. Кленовий сироп: він не містить консервантів, тому його також слід зберігати в холодильнику після відкриття.

4. Гірчиця: якщо ви не збираєтеся використовувати гірчицю протягом місяця, краще її охолодити.

5. Горіхи та насіння: їх рекомендується зберігати в прохолодному, темному місці, а для кращої свіжості - в холодильнику або морозильній камері.

6. Горіхове масло: натуральне горіхове масло без консервантів може згіркнути при кімнатній температурі. Його краще зберігати в коморі протягом місяця після відкриття, а потім перемістити в холодильник.

7. Коржики та лаваші: щоб коржики не зачерствіли, їх рекомендується зберігати в холодильнику.

8. Цільнозернове борошно: це борошно містить олії, які можуть згіркнути з часом. Його краще зберігати в герметичній місткості в холодильнику.

Зберігаючи ці продукти в холодильнику, ви зможете довше зберегти їх свіжість і смак.

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