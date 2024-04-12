До кінця тижня небезпечна магнітна буря вдарить по Землі: як захиститися

Цей тиждень закінчиться потужним геомагнітним штормом, сила якого становитиме 4 бали. Подібні магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей з хронічними захворюваннями, вагітних, дітей та людей з метеозалежністю.

Очікується, що магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності вдарить по Землі 14 квітня. А з 15 по 17 квітня її потужність спаде до трьох балів (зелений, безпечний рівень), повідомляє сервіс відстеження геомагнітних коливань Meteoagent.

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Пропонуємо дізнатися як магнітні бурі впливають на організм людини та як пережити магнітні бурі метеозалежним.

Магнітні бурі – це тимчасові коливання магнітного поля Землі, які можуть спричинити різні негативні ефекти на організм людини.

Вплив магнітних бур на організм:

Головний біль: це найпоширеніший симптом, який відчувають люди під час магнітних бур.

Втома та млявість: багато людей відчувають себе більш втомленими та млявими під час магнітних бур.

Порушення сну: магнітні бурі можуть порушувати сон, роблячи його більш поверхневим або ускладнюючи засинання.

Дратівливість та перепади настрою: люди можуть частіше відчувати дратівливість, тривогу або депресію під час магнітних бур.

Біль у м'язах і суглобах: деякі люди відчувають біль у м'язах і суглобах під час магнітних бур.

Загострення хронічних захворювань: магнітні бурі можуть призвести до загострення симптомів таких захворювань, як астма, артрит та серцево-судинні захворювання.

Як пережити магнітні бурі:

Дотримуйтесь режиму дня: спіть і прокидайтеся в один і той же час кожного дня, навіть у вихідні.

Здорове харчування: їжте здорову їжу, багату на фрукти, овочі та цільнозернові продукти.

Пийте багато води протягом дня, щоб залишатися зволоженими.

Уникайте кофеїну та алкоголю: ці речовини можуть погіршити симптоми магнітних бур.

Регулярно займайтеся спортом: фізичні вправи можуть допомогти зменшити стрес і покращити загальне самопочуття.

Знизьте рівень стресу: знайдіть способи розслабитися та зняти стрес, наприклад, йога, медитація або проведення часу на природі.

Якщо ви відчуваєте, що магнітні бурі негативно впливають на ваше самопочуття, дотримуйтесь вищезазначених порад, щоб полегшити симптоми.

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