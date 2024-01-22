Уникайте цих помилок: Як легко відмити каструлі до ідеальної чистоти
Як легко очистити каструлі від забруднень та нальоту
Каструлі – це незамінний предмет посуду на будь-якій кухні. Вони використовуються для приготування різноманітних страв, від супів і борщів до запіканок і рагу.
Однак, каструлі можуть швидко забруднюватися, і їх очищення може бути непростим завданням. Ось кілька порад з сайту ТСН, які допоможуть вам відмити каструлі, щоб вони були ідеально чистими.
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Основні правила
- Починайте з теплої води. Холодна вода може призвести до того, що залишки їжі і напоїв застигнуть на стінках каструль і буде складніше їх відмити.
- Не використовуйте абразивні засоби. Абразивні засоби можуть подряпати поверхню каструль і зробити їх мутними.
- Ретельно промивайте каструлі. Після того, як ви відмили каструлі миючою рідиною, ретельно їх промийте чистою водою. Це допоможе видалити всі залишки миючої рідини.
- Зберігайте каструлі правильно. Зберігайте каструлі в сухому місці, де вони не будуть піддаватися впливу вологи і пилу.
Додаткові поради
- Використовуйте спеціальні губки або щітки для миття каструль. Ці губки і щітки допоможуть вам відмити навіть найважчі забруднення.
- Додайте в миючу рідину кілька крапель лимонного соку або оцту. Це допоможе видалити накип і інші забруднення.
- Щоб каструлі завжди були чистими і блискучими, мийте їх після кожного використання. Це допоможе запобігти появі плям і нальоту.
Лайфхаки
- Якщо каструля пригоріла, залийте її теплою водою і додайте кілька столових ложок харчової соди. Залиште на кілька годин, а потім спробуйте відмити.
- Для видалення накипу з каструль, використовуйте розчин лимонної кислоти або оцту. Залийте каструлю розчином і залиште на кілька годин, а потім промийте чистою водою.
- Для видалення плям від овочів і фруктів, використовуйте розчин харчової соди і води. Залийте каструлю розчином і залиште на кілька годин, а потім промийте чистою водою.
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