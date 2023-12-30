Налякають достаток та удачу: страви, яких не повинно бути на новорічному столі 2024

Більшість з нас готує на Новий рік безліч смачних страв, аби потішити своїх близьких та друзів. Однак є страви, яким не місце на святковому столі – все через забобони.

Як повідомляє видання The Chinese Zodiac, вважається, що деякі страви приносять удачу в новому році, але інші можуть мати протилежний ефект.

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Ось деякі продукти, які вам слід уникати їсти напередодні Нового року або в день Нового року, згідно з різними традиціями та забобонами:

Морепродукти – краби, креветки та омари. Це може символізувати відсутність прогресу або поворот долі.

Риба, яка мешкає на дні моря, наприклад сом і палтус. Це може призвести до неприємностей та віщує поганий життєвий статус.

Домашня птиця – курка та індичка. Це може означати, що ви думаєте про минуле або втратите те, що ви здобули.

Хліб з великою діркою посередині – символізує порожнечу або нещастя.

Білі продукти, які в деяких культурах асоціюються зі смертю, наприклад яйця, рис і білі сири. Це може наврочити траур або невдачі.

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