Інопланетяни з яскравим характером: особливості породи канадського сфінкса

Сфінкси не схожі на традиційних пухнастих домашніх улюбленців. Вони повністю безшерсті, що робить їх зовнішність одночасно загадковою і незвичайною. Така особливість може викликати як захоплення, так і подив. Хоча шерсть кішок часто створює незручності, вона є однією з причин, чому люди їх так люблять.

Канадський сфінкс на перший погляд здається абсолютно голим, але насправді на деяких ділянках його тіла можна знайти тонкий пушок. За стандартами породи, ці коти важать від 4 до 5 кг, їхній зріст становить приблизно 30-40 см, а середня тривалість життя – від 12 до 15 років. Про це пише НГП.

Наявність навіть найменших ворсинок на тілі вважається відхиленням від стандарту, проте допускається незначна кількість шерсті в певних місцях. Зокрема, легкий пушок може бути на носі, мордочці, у вухах, а також з боків біля пащі. Деколи зустрічається тонкий шар шерсті на верхній частині лап або вузька смужка вздовж хребта. У самців шерсть також може з'являтися на мошонці. Відмінною рисою цієї породи є повна відсутність вусів і вій.

Щодо забарвлення сфінксів, строгих стандартів не існує. У представників цієї породи можуть бути будь-які відтінки, плями та візерунки. Єдиними неприйнятними кольорами вважаються повністю шоколадний і блідо-ліловий. Білий окрас іноді трапляється, проте, як правило, лише у вигляді невеликих плям біля пупка, сосків або на шиї. Якщо на тілі кота є плями, вони зазвичай мають правильну форму та можуть бути симетричними.

Однією з незвичайних особливостей канадських сфінксів є їхня здатність пітніти. Через відсутність шерсті волога не випаровується, а залишається на поверхні шкіри, залишаючи липкий коричневий наліт. Щоб уникнути забруднення меблів і предметів у будинку, цих котів необхідно купати щонайменше раз на тиждень. Важливо привчати їх до гігієнічних процедур із раннього дитинства, щоб вони сприймали це спокійно.

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Попри високий рівень інтелекту, сфінкси можуть мати труднощі з привчанням до лотка. Найчастіше ця проблема зникає після досягнення шестимісячного віку. Для підтримки чистоти і запобігання неприємному запаху важливо використовувати якісний наповнювач і спеціальні ароматизовані засоби.

Головна причина, чому люди обирають канадських сфінксів, – це їхня надзвичайна відданість господарям. Ці коти завжди прагнуть бути поруч, слідують за власниками по п’ятах і намагаються брати активну участь у їхньому житті. Вони люблять спостерігати за всім, що відбувається навколо, і часто забираються на висоту, щоб краще бачити. Сфінкси обожнюють увагу і не бояться візитів до ветеринара, що значно полегшує догляд за ними.

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