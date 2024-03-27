Їх помилково вважають "здоровими": які продукти не можна вживати часто
Харчуватися корисно – це модно! Але розібратися в хитромудрих написах на етикетках та маркетингових трюках буває непросто.
Дієтологи розкривають секрети, як не дати себе обдурити та обирати дійсно здорові продукти. З цією інформацією ви зможете легко орієнтуватися в магазині та робити правильний вибір на користь здоров'я, пише BuzzFeed.
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1. Не вірте сліпо етикеткам.
Написи "з низьким вмістом цукру", "багато клітковини", "на рослинній основі", "органічні" - це не завжди гарантія користі.
2. Читайте склад!
Зверніть увагу на список інгредієнтів. Якщо ви не можете вимовити більшість з них, ймовірно, продукт ультраперероблений.
3. Шукайте цільні продукти.
Віддавайте перевагу свіжим овочам, фруктам, ягодам, цільнозерновим продуктам, нежирному м'ясу, рибі.
4. Остерігайтеся цукру.
Він може ховатися під різними назвами: глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстроза.
5. Не переоцінюйте "здорові" продукти.
Батончики мюслі, ароматизований йогурт, дієтичне м'ясо, овочеві порошки, кокосова олія, соки, рослинні замінники м'яса, органічні закуски - не завжди такі корисні, як здаються.
6. Дотримуйтесь балансу.
Навіть "шкідливі" продукти можна іноді включати в раціон, якщо більшу частину вашого меню складають свіжі та мінімально оброблені продукти.
7. Не бійтеся сумніватися.
Якщо ви не впевнені в користі продукту, краще його не купувати.
Пам'ятайте:
- Здорове харчування - це не про жорсткі дієти, а про свідомий вибір.
- Не вірте сліпо маркетинговим трюкам.
- Читайте етикетки та шукайте цільні продукти.
- Дотримуйтесь балансу та насолоджуйтесь їжею!
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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