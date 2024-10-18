Їх не рекомендується тримати у квартирі: які породи собак не можуть жити в малих приміщеннях

Вибір собаки для проживання у квартирі потребує ретельного підходу, оскільки не всі породи комфортно почуваються в обмеженому просторі. Є 5 порід, яких краще не заводити в таких умовах.

Про це повідомляє видання Express, посилаючись на думку експерта у сфері догляду за тваринами, Анджело Сорбелло. При виборі собаки для квартири слід враховувати такі фактори, як розмір тварини, її темперамент та рівень енергійності.

Породи, які не потребують інтенсивного догляду та фізичних навантажень, більше підходять для зайнятих людей, що мешкають у невеликих помешканнях.

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За словами експерта, найкращим вибором для квартири є французький бульдог. Ці собаки невибагливі, спокійні та не потребують багато руху. Друге місце посідає кавалер-кінг-чарльз-спанієль, відомий своєю лагідністю та прихильністю до господаря. На третьому місці - ши-тцу, які добре адаптуються до невеликих просторів. Замикають п'ятірку хорт та мопс.

Натомість, Сорбелло не рекомендує заводити в квартирах такі породи як бордер-коллі, сибірські хаскі, австралійські вівчарки, біглі та джек-расл-тер'єри. Ці собаки потребують більше фізичної активності, розумової стимуляції та простору, що може бути проблематичним в умовах міської квартири.

Джек-рассел тер'єр. Джерело: Вікіпедія Джек-рассел тер'єр. Джерело: Вікіпедія

Хаскі. Джерело: Вікіпедія Хаскі. Джерело: Вікіпедія

Бігль. Джерело: Вікіпедія Бігль. Джерело: Вікіпедія

Бордер коллі. Джерело: Вікіпедія Бордер коллі. Джерело: Вікіпедія

Австралійська вівчарка. Джерело: Вікіпедія Австралійська вівчарка. Джерело: Вікіпедія

Отже, при виборі собаки для квартири важливо зважати не лише на власні уподобання, але й на потреби та особливості конкретної породи.

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