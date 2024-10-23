Їх хочуть всі: топ найбільш популярних порід котів у світі

Світ домашніх котів вражає своїм різноманіттям: за даними Всесвітньої федерації кішок, сьогодні існує понад 70 офіційно визнаних порід, хоча деякі фелінологічні організації налічують їх більше сотні. При загальній кількості близько 600 мільйонів домашніх котів у світі, деякі породи користуються особливою популярністю. Про це пише Jagran Josh.

Топ найпопулярніших порід очолює мейн-кун – "ніжний велетень" родом зі штату Мен, США. Ці великі коти відомі своєю доброзичливістю, розкішними пухнастими хвостами та характерними пучками шерсті на вухах.

Мейн-кун. Джерело: Вікіпедія Мейн-кун. Джерело: Вікіпедія

Друге місце посідають перські коти з їхньою довгою шерстю та круглою мордочкою. Попри лагідну вдачу, ці красені потребують ретельного догляду.

Перс. Джерело: Вікіпедія Перс. Джерело: Вікіпедія

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Сіамська порода вирізняється витонченою статурою, особливим забарвленням та мигдалеподібними очима. Ці розумні та комунікабельні коти відомі своєю говіркістю та соціальною поведінкою.

Сіамський кіт. Джерело: Вікіпедія Сіамський кіт. Джерело: Вікіпедія

Бенгальські коти привертають увагу "диким" виглядом завдяки мармуровому або плямистому забарвленню. Вони енергійні, розумні та надзвичайно грайливі.

Бенгальський кіт. Джерело: Вікіпедія Бенгальський кіт. Джерело: Вікіпедія

Завершує топ порода сфінкс – унікальні безшерсті коти, які вирізняються не лише незвичайною зовнішністю, але й собачою відданістю та ласкавою вдачею.

Сфінкс. Джерело: Вікіпедія Сфінкс. Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, ми вже писали про топ-2 найвірніші породи котів.

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