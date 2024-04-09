Ідеальний перекус в школу та на роботу: рецепт закуски з листкового тіста з сиром та зеленню

Втомилися від одноманітних рецептів з листкового тіста? Шукаєте нову цікаву страву? Тоді цей закручений пиріг з тертим сиром та зеленню – саме для вас! Він готується за лічені хвилини та не потребує спеціальних навичок. Про це пише Shuba.

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Інгредієнти:

Листкове тісто – 400 г

Зелений базилік – 200 г

Часник – 20 г

Тертий пармезан – 100 г

Олія – 30 мл

Лимонний сік – 30 мл

Сир – 100 г

Приготування:

Подрібніть базилік, часник, пармезан, олію та лимонний сік у блендері. Розкладіть листкове тісто на пергаменті й змастіть сирно-базиліковою масою. Складіть тісто вдвічі поперек. Натріть сир на грубій терці й посипте ним тісто. Накрийте пергаментом і розрівняйте качалкою. Зніміть верхній пергамент і наріжте тісто на 10 смужок. Закрутіть кожну смужку, як мотузку, й викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікайте пиріг при 180°C протягом 20 хвилин.

Поради:

Ви можете використовувати будь-який вид зелені, наприклад, петрушку, кріп або шпинат.

Замість пармезану можна використовувати будь-який твердий сир, наприклад, гауду або моцарелу.

Для більш насиченого смаку додайте в начинку трохи сушених трав, наприклад, орегано або чебрець.

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