Ідеальний перекус в школу та на роботу: рецепт закуски з листкового тіста з сиром та зеленню
Ідеальний перекус в школу та на роботу: рецепт закуски з листкового тіста з сиром та зеленню
Втомилися від одноманітних рецептів з листкового тіста? Шукаєте нову цікаву страву? Тоді цей закручений пиріг з тертим сиром та зеленню – саме для вас! Він готується за лічені хвилини та не потребує спеціальних навичок. Про це пише Shuba.
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Інгредієнти:
- Листкове тісто – 400 г
- Зелений базилік – 200 г
- Часник – 20 г
- Тертий пармезан – 100 г
- Олія – 30 мл
- Лимонний сік – 30 мл
- Сир – 100 г
Приготування:
- Подрібніть базилік, часник, пармезан, олію та лимонний сік у блендері.
- Розкладіть листкове тісто на пергаменті й змастіть сирно-базиліковою масою. Складіть тісто вдвічі поперек.
- Натріть сир на грубій терці й посипте ним тісто. Накрийте пергаментом і розрівняйте качалкою.
- Зніміть верхній пергамент і наріжте тісто на 10 смужок. Закрутіть кожну смужку, як мотузку, й викладіть на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте пиріг при 180°C протягом 20 хвилин.
Поради:
- Ви можете використовувати будь-який вид зелені, наприклад, петрушку, кріп або шпинат.
- Замість пармезану можна використовувати будь-який твердий сир, наприклад, гауду або моцарелу.
- Для більш насиченого смаку додайте в начинку трохи сушених трав, наприклад, орегано або чебрець.
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