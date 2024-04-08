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Тане у роті: рецепт французького омлету-суфле зі шпинатом на сніданок

Ціхоцька Марія

Тане у роті: рецепт французького омлету-суфле зі шпинатом на сніданок

Почніть день з вишуканого омлету-суфле зі шпинатом! Його легка текстура та елегантний смак подарують вам незабутні враження. Цей омлет чудово підійде не лише для сніданку, але й для будь-якого іншого прийому їжі, адже його можна їсти навіть як перекус.

Приготуйте омлет заздалегідь і зберігайте в холодильнику до 5 днів. Перед подачею просто розігрійте його в духовці. Ви можете використовувати як свіжий, так і заморожений шпинат, а також порційні формочки або одну велику форму – все на ваш смак. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 5 яєць
  • 30 г пармезану
  • 45 г грюйера
  • 1 цибулина шалот
  • 340 г шпинату
  • 3 ст. л. вершкового масла
  • 3 ст. л. борошна
  • 1 склянка молока
  • 1 ч. л. солі
  • 1/4 ч. л. чорного перцю
  • 1/8 г мускатного горіха
  • 0.2 г каєнського перцю
  • 1/8 ч. л. лимонної кислоти

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Приготування:

  1. Відокремте білки від жовтків. Білки збийте до стійких піків.
  2. Розігрійте духовку до 200°C. Змастіть форму для суфле або для випікання маслом і посипте пармезаном.
  3. Натріть грюйер, дрібно наріжте цибулю-шалот.
  4. Бланшуйте свіжий шпинат, заморожений розморозьте. Відіжміть зайву вологу.
  5. Розтопіть масло, обсмажте цибулю, додайте борошно.
  6. Поступово влийте молоко, постійно помішуючи. Додайте спеції, доведіть до кипіння.
  7. Зніміть з вогню, вмішайте жовтки, грюйер, шпинат і пармезан.
  8. Додайте лимонну кислоту до білків, збийте до стійких піків.
  9. Змішайте 1/4 білків з шпинатною сумішшю, потім додайте решту білків.
  10. Перелийте суміш у форму, випікайте 40-45 хвилин (або 30 хвилин для звичайної форми).

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