Тане у роті: рецепт французького омлету-суфле зі шпинатом на сніданок

Почніть день з вишуканого омлету-суфле зі шпинатом! Його легка текстура та елегантний смак подарують вам незабутні враження. Цей омлет чудово підійде не лише для сніданку, але й для будь-якого іншого прийому їжі, адже його можна їсти навіть як перекус.

Приготуйте омлет заздалегідь і зберігайте в холодильнику до 5 днів. Перед подачею просто розігрійте його в духовці. Ви можете використовувати як свіжий, так і заморожений шпинат, а також порційні формочки або одну велику форму – все на ваш смак. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

5 яєць

30 г пармезану

45 г грюйера

1 цибулина шалот

340 г шпинату

3 ст. л. вершкового масла

3 ст. л. борошна

1 склянка молока

1 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного перцю

1/8 г мускатного горіха

0.2 г каєнського перцю

1/8 ч. л. лимонної кислоти

Читайте також: Як приготувати рибні котлети з минтая та картоплі

Приготування:

Відокремте білки від жовтків. Білки збийте до стійких піків. Розігрійте духовку до 200°C. Змастіть форму для суфле або для випікання маслом і посипте пармезаном. Натріть грюйер, дрібно наріжте цибулю-шалот. Бланшуйте свіжий шпинат, заморожений розморозьте. Відіжміть зайву вологу. Розтопіть масло, обсмажте цибулю, додайте борошно. Поступово влийте молоко, постійно помішуючи. Додайте спеції, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, вмішайте жовтки, грюйер, шпинат і пармезан. Додайте лимонну кислоту до білків, збийте до стійких піків. Змішайте 1/4 білків з шпинатною сумішшю, потім додайте решту білків. Перелийте суміш у форму, випікайте 40-45 хвилин (або 30 хвилин для звичайної форми).

Радимо також звернути увагу на рецепт запеченого авокадо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!