Ідеальні для одинаків: топ порід собак, які не потребують багато уваги

Жити одному — не означає бути самотнім, якщо поруч є собака. Складено список із 10 порід, які найкраще підходять для одиноких господарів.

Вони не потребують постійної уваги, легко переносять самотність і щиро прив’язуються до однієї людини. Про це пише Scotsman.

1. Грейхаунд

Хоч і відомі як бігуни, грейхаунди — справжні "диванні атлети". Після короткої пробіжки вони з радістю згортаються калачиком поруч із господарем. Можна залишити на кілька годин, а пенсіонери-перегонники стануть вірними супутниками на все життя.

2. Чихуахуа

Мініатюрні, віддані одній людині, легко поміщаються в сумці. Ідеальні для подорожей і маленьких квартир — завжди поруч, але не нав’язливі.

3. Басет-гаунд

Найсонливіша порода: спить до 18 годин на добу. Не сумує, коли вас немає вдома, але щиро радіє вашому поверненню. Спокійний і терплячий компаньйон.

4. Шар-пей

Малоактивний, любить полежати на дивані. Прив’язується до одного господаря, може бути сторожем — агресивний до незнайомців, але вірний до кінця.

5. Французький бульдог

Міський ідеал: самостійний, веселий, чудово почувається в квартирі. Може розважатися годинами, не потребуючи багато простору чи прогулянок.

6. Бернський зенненхунд

Великий, але спокійний. Потребує лише 30 хвилин прогулянки на день. Відданий, лагідний, ідеальний для тих, у кого є місце вдома.

7. Шіба-іну

Майже не страждає від розлуки, чудово переносить самотність. Складно дресирується, але після встановлення зв’язку — нерозривно відданий. Підходить для квартир.

8. Мопс

Люблячий, пристосовується до будь-якого ритму життя. Не варто залишати більше ніж на 4–5 годин, але в міських умовах — ідеальний початківець для самотніх.

9. Віппет

Як і грейхаунд — швидкий на прогулянці, лінивий вдома. Самостійно розважається, любить затишок на дивані. Вірний і дружній.

10. Англійський бульдог

Ще менш активний, ніж французький родич. Ідеальний для тих, хто багато працює: спокійний, терплячий, чудово почувається в квартирі.

Ці породи не вимагатимуть від вас надзусиль, але подарують тепло, відданість і щоденну радість — ідеальні супутники для життя наодинці.

