Ідеально дзеркальна шоколадна глазур на воді: хитрощі приготування

Шоколадна глазур часто використовується для покриття тортів та тістечок. Готувати її дуже просто, якщо знайти кулінарні секрети.

Видання Recipetineats повідомило, як приготувати ідеальну дзеркальну шоколадну глазур лише на воді. Цей метод відтворює ефект голограми на вашому улюбленому торті або тістечку. А головне — він не потребує складних інгредієнтів чи заплутаних процесів приготування.

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Глазур ідеально підійде для оформлення будь-яких десертів, адже її склад і процес приготування зрозумілі навіть початківцям. Вона додасть вашим кулінарним шедеврам неповторний блиск і чудовий смак.

Інгредієнти:

3 ст. л. какао;

6 ст. л. цукру;

6-8 ст. л. води;

1 ст. л. олії;

0,5 ст. л. коньяку.

Процес приготування:

Какао змішайте з цукром, поступово додайте води кімнатної температури та перемішайте. Розігрійте отриману масу на найменшому вогні, постійно помішуючи. Глазур не повинна кипіти.

Додайте олію та коньяк, який забезпечить чудову чіпкість і смак. Перевірте готовність глазурі, капнувши невелику краплю на ложку. Вона має стікати рівномірно та триматися об'ємною краплею.

Нанесіть глазур, яка трохи остигне, на торт або тістечка. Одразу розподіліть глазур лопаткою, оскільки вона швидко застигає. Відправте у холодильник на ніч.

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