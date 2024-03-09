Як приготувати бісквіт, щоб він був м'яким а не забитим

Всі ми любимо бісквітні торти та тістечка, але іноді коржі виходять сухими. Що ж робити? Не біда, адже є кілька простих лайфхаків, які допоможуть вам зробити бісквіт м'яким та ніжним.

Відео дня

Ці лайфхаки можна використовувати для будь-яких типів коржів та тіста, за винятком мафінів. Їх не рекомендується загортати в плівку, адже це може зіпсувати їх зовнішній вигляд, пише prostoway.

Читайте також: Пряне та ароматне: як зробити варення з яблук за 5 хвилин

1. Охолодження:

Дайте коржам повністю охолонути перед тим, як їх просочувати.

Теплий корж може здатися вологим, але після охолодження він втратить цю вологу.

2. Загортання в плівку:

Охолоджені коржі загорніть у харчову плівку.

Залиште на 15-30 хвилин при кімнатній температурі.

Це створить ефект "парової лазні" і коржі стануть м'якими.

3. Просочення:

Просочуйте коржі сиропом, кремом або фруктовим соком.

Це не тільки додасть їм смаку, але й зробить їх більш вологими.

4. Використання правильних інгредієнтів:

Переконайтеся, що ви використовуєте свіжі та якісні інгредієнти.

Не забудьте додати в тісто вершкове масло або олію, адже вони роблять бісквіт м'яким.

5. Не перемішуйте тісто занадто довго:

Перемішування тіста до однорідності є важливим, але не перестарайтеся.

Занадто довге перемішування може призвести до того, що бісквіт стане жорстким.

6. Випікайте при правильній температурі:

Не перепікайте бісквіт, інакше він стане сухим.

Використовуйте термометр для духовки, щоб переконатися, що вона нагріта до потрібної температури.

7. Дайте бісквіту охолонути в духовці:

Після випічки вимкніть духовку, але не відкривайте дверцята протягом 10-15 хвилин.

Це допоможе бісквіту охолонути рівномірно і запобігти його осіданню.

Завдяки цим простим лайфхакам ви зможете завжди готувати ідеальні бісквітні коржі, які будуть м'якими, ніжними та апетитними!

Радимо також звернути увагу на рецепт яблучної шарлотки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!