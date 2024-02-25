Ідеально на сніданок: рецепт шоколадного смузі з фініками
Цей шоколадний смузі - чудовий енергетичний сніданок. Він неймовірно смачний і кремовий. Приготування займе всього 20 хвилин. Дітям такий напій також сподобається. Рецептом поділився портал Shuba.
Для смузі знадобляться:
–вода
– какао-порошок
–кеш'ю
– фініки
–кардамон
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Спосіб приготування:
Фініки попередньо замочуються у воді для м'якості.
Всі інгредієнти викладаються у блендер і збиваються до однорідної консистенції.
Готовий напій насичений корисними речовинами і має чудовий шоколадно-горіховий смак.
Таке смузі - ідеальний вибір для сніданку. Воно швидко готується, дає заряд енергії на весь день і просто тане в роті.
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