Ідеально на перекус: рецепт грибного пирога на кефірі

Цей пиріг за рецептом від Shuba дуже просто готується та потішить насиченим пікантним смаком. Чудово підійде для перекусу в школу чи на роботу.

Інгредієнти:

Кефір – 500 мл

Сода харчова – 0.5 ч. л.

Яйця курячі – 2 шт.

Цільнозернове борошно – 8 ст. л.

Цукор1 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Гливи – 500 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Зелена цибуля, пучок – 1 шт.

Сир адигейський – 250 г

Перець духмяний мелений – за смаком

Олія – за смаком

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Спосіб приготування:

Кефір кімнатної температури налийте у велику миску. Додайте соду, перемішайте та залиште суміш на 5 хвилин.

Додайте в кефір яйця, борошно, сіль і цукор, перемішайте. Залиште на 15 хвилин при кімнатній температурі.

Гриби наріжте соломкою, подрібніть ріпчасту цибулю. Обсмажте гриби й цибулю 5-7 хвилин на сковорідці.

Подрібніть зелену цибулю. Сир натріть.

Підсмажені гливи перемішайте з ріпчастою цибулею, зеленою цибулею та сиром. Додайте перець.

Змастіть олією глибоку форму для випікання.

Налийте у форму половину тіста, зверху розподіліть начинку й залийте її рештою тіста. Відправте в духовку на 45 хвилин при 180 градусах.

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