Ідеально до сніданку: Як приготувати пишні млинці з бананами за 15 хвилин
Бананові млинці – це смачний і ніжний десерт, який можна приготувати на сніданок, обід або вечерю. Для їх приготування потрібно використовувати стиглі банани, які будуть більш солодкими і м'якими.
Рецептом поділились на сайті fayni-recepty. Для більш ароматних млинців можна додати в тісто цедру одного лимона або апельсина. Якщо ви хочете, щоб млинці були більш пишними, додайте в тісто 1 чайну ложку розпушувача. Щоб млинці не пригоріли, сковороду потрібно попередньо добре розігріти.
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Інгредієнти:
- 2 стиглих банана
- 1 яйце
- 50 мл молока
- 100 г борошна
- 100 мл олії для смаження
Приготування:
- Нарізаємо банани шматочками.
- Нагріваємо молоко до теплого стану.
- У блендері збиваємо банани, яйце і молоко до однорідної маси.
- Поступово додаємо борошно, не перестаючи збивати.
- Викладаємо бананові млинці на розігріту сковороду з олією і смажимо з обох сторін до золотистого кольору.
- Подаємо бананові млинці з улюбленими топінгами: медом, сметаною, варенням або згущеним молоком.
Варіанти рецептів
- Бананові млинці з шоколадом
Додайте в тісто 2 столові ложки какао-порошку.
- Бананові млинці з ягодами
Додайте в тісто 100 г подрібнених ягід (полуниці, малини, смородини тощо).
- Бананові млинці з горіхами
Додайте в тісто 50 г подрібнених горіхів (волоських, фундука, мигдалю тощо).
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