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Ідеально до сніданку: Як приготувати пишні млинці з бананами за 15 хвилин

Ігор Романько

Як зробити пишні бананові млинці

Бананові млинці – це смачний і ніжний десерт, який можна приготувати на сніданок, обід або вечерю. Для їх приготування потрібно використовувати стиглі банани, які будуть більш солодкими і м'якими.

Рецептом поділились на сайті fayni-recepty. Для більш ароматних млинців можна додати в тісто цедру одного лимона або апельсина. Якщо ви хочете, щоб млинці були більш пишними, додайте в тісто 1 чайну ложку розпушувача. Щоб млинці не пригоріли, сковороду потрібно попередньо добре розігріти.

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Інгредієнти:

  • 2 стиглих банана
  • 1 яйце
  • 50 мл молока
  • 100 г борошна
  • 100 мл олії для смаження

Приготування:

  1. Нарізаємо банани шматочками.
  2. Нагріваємо молоко до теплого стану.
  3. У блендері збиваємо банани, яйце і молоко до однорідної маси.
  4. Поступово додаємо борошно, не перестаючи збивати.
  5. Викладаємо бананові млинці на розігріту сковороду з олією і смажимо з обох сторін до золотистого кольору.
  6. Подаємо бананові млинці з улюбленими топінгами: медом, сметаною, варенням або згущеним молоком.

Варіанти рецептів

  • Бананові млинці з шоколадом

Додайте в тісто 2 столові ложки какао-порошку.

  • Бананові млинці з ягодами

Додайте в тісто 100 г подрібнених ягід (полуниці, малини, смородини тощо).

  • Бананові млинці з горіхами

Додайте в тісто 50 г подрібнених горіхів (волоських, фундука, мигдалю тощо).

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