Ідеально до сніданку: Як приготувати пишні млинці з бананами за 15 хвилин

Бананові млинці – це смачний і ніжний десерт, який можна приготувати на сніданок, обід або вечерю. Для їх приготування потрібно використовувати стиглі банани, які будуть більш солодкими і м'якими.

Рецептом поділились на сайті fayni-recepty. Для більш ароматних млинців можна додати в тісто цедру одного лимона або апельсина. Якщо ви хочете, щоб млинці були більш пишними, додайте в тісто 1 чайну ложку розпушувача. Щоб млинці не пригоріли, сковороду потрібно попередньо добре розігріти.

Читайте також: Експерт назвав три продукти, які не варто включати до сніданку

Інгредієнти:

2 стиглих банана

1 яйце

50 мл молока

100 г борошна

100 мл олії для смаження

Приготування:

Нарізаємо банани шматочками. Нагріваємо молоко до теплого стану. У блендері збиваємо банани, яйце і молоко до однорідної маси. Поступово додаємо борошно, не перестаючи збивати. Викладаємо бананові млинці на розігріту сковороду з олією і смажимо з обох сторін до золотистого кольору. Подаємо бананові млинці з улюбленими топінгами: медом, сметаною, варенням або згущеним молоком.

Варіанти рецептів

Бананові млинці з шоколадом

Додайте в тісто 2 столові ложки какао-порошку.

Бананові млинці з ягодами

Додайте в тісто 100 г подрібнених ягід (полуниці, малини, смородини тощо).

Бананові млинці з горіхами

Додайте в тісто 50 г подрібнених горіхів (волоських, фундука, мигдалю тощо).

Раніше науковці пояснили, чому не варто зловживати зі споживанням яєць.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!