Ідеально до пюре: рецепт свинячого гуляша з підливою

Приготуйте традиційну смачну м'ясну страву з доступних інгредієнтів. Ця ситна страва гармонійно поєднується з різноманітними гарнірами, які ви маєте вдома або можете швидко приготувати.

Для надання неперевершеного аромату та смаку, рекомендується додати улюблені спеції, зокрема традиційну паприку. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

- 700 г свинини

- 30 мл рафінованої соняшникової олії

- 2 жовтих цибулин

- 1 морква

- 70 г томатної пасти

- 700 мл гарячої води

- 1 ст. л. пшеничного борошна

- 1 ч. л. солі

- Чорний мелений перець за смаком

- 2 лаврових листочки

- 3 зубчики часнику

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Приготування:

Нарізати м'ясо невеликими шматочками, цибулю - кільцями, часник дрібно посікти, моркву - тонкими скибочками. Обсмажити м'ясо на великому вогні близько 5 хвилин, постійно помішуючи. Коли м'ясо трохи посвітлішає, додати цибулю та моркву. Тушкувати під кришкою на середньому вогні близько 10 хвилин. Посолити, поперчити за смаком та додати улюблені спеції. Вмістити томатну пасту, перемішати та готувати ще 2-3 хвилини. Влити гарячу воду, щоб вона покривала м'ясо (кількість води може відрізнятися від зазначеної в рецепті). Накрити кришкою та тушкувати протягом 1 години, періодично перевіряючи рівень рідини та доливаючи гарячу воду за необхідності. Додати нарізаний часник, лаврові листочки та всипати борошно, ретельно перемішати. За потреби, долити гарячої води. Тушкувати під кришкою ще 15 хвилин. Скуштувати соус та довести до смаку сіллю та приправами.

Насолоджуйтесь ароматним м'ясом з соковитим соусом, приготовленим за домашнім рецептом!

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