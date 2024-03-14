Здивуйте гостей: рецепт корейської картопляної закуски

Ця аппетитна страва підкорить вас насиченим смаковим букетом та делікатною текстурою ніжного картопляного пюре у поєднанні з апетитною скоринкою з розтопленого сиру.

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Картопля чудово поєднується з різноманітними приправами та соусами. А її неперевершений смак у тандемі з сиром та м'ясом відкриває широкі можливості для кулінарної креативності. Не дивно, що саме картопляні закуски стають хітом на будь-якому святкуванні.

Інгредієнти (на 13 порцій):

- 4 картоплини

- 100 г бекону

- 100 г моцарели

- 1 пучок зеленої цибулі

- 25 г несоленого вершкового масла

- 4 ст.л. молока 2,5% жирності

- 3 ст.л. тертого пармезану

- Тостовий сир (за смаком)

- 1 ст.л. сушеної петрушки

- 2/3 ст.л. сушеного часнику

- 1 ч.л. порошку червоного перцю чилі

- Сіль та чорний перець (за смаком)

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Приготування:

Дрібно наріжте зелену цибулю та бекон. Помийте, але не чистьте картоплю, обсушіть і розріжте навпіл. Викладіть половинки в миску для мікрохвильовки, збризніть 3 ст.л. води, накрийте кришкою і готуйте 15 хвилин. Можна також відварити до готовності.

Акуратно вийміть ложкою максимум м'якоті з кожної половинки, залишивши цілими шкірки. Складіть м'якоть в окрему миску. Додайте масло, спеції, пармезан, молоко і розітріть в одноріднє пюре, за потреби долийте ще молока. Маса має бути м'якою, але тримати форму.

Наповніть половинки пюре, зробивши поглиблення для начинки. Покладіть складений навпіл тостовий сир, посипте моцарелою і беконом. Викладіть на деко з пергаментом і запікайте 10 хв при 190-200°С до рум'яної скоринки. Посипте зеленню. Делікатес можна їсти як бутерброд або ложкою/виделкою. За бажанням додавайте овочі, спеції, інші сири.

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