Ідеально до пива: рецепт сирних паличок у хрусткій паніровці

Смажений сир на грилі або сковороді – ситна і ароматна закуска, яку можна приготувати в домашніх умовах за лічені хвилини. Ця страва ідеально підходить до пива, тому якщо ви чекаєте друзів – радимо приготувати цю закуску. Тягучий сир та хрустка паніровка створюють ідеальне поєднання. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Сир гауда – 800 г

Яйця – 4 шт.

Молоко – 4 ст. л.

Борошно – 200 г

Кукурудзяні пластівці – 150 г

Олія – 600 мл

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Приготування:

Змішайте в мисці яйця і молоко до однорідності. У дві окремі тарілки насипте борошно і кукурудзяні пластівці. Сир наріжте шматочками товщиною 1-1,5 см. Кожен шматочок спочатку обваляйте в борошні, потім в яйці з молоком, а потім в кукурудзяних пластівцях. У розігрітій сковороді або фритюрниці з олією обсмажте сирні палички по 2-3 штуки за раз до золотистого кольору з усіх боків. Вийміть палички на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.

Секрети приготування смаженого сиру:

Для того, щоб сир не рвався при паніруванні, тримайте його в морозилці протягом 30 хвилин.

Щоб сир був більш хрустким, паніруйте його в дві шари.

Не пережарюйте сир, інакше він стане сухим.

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