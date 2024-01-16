Всього один інгредієнт і ви матимете домашній вершковий сир: відеорецепт

Вершковий сир доволі популярний продукт, який можна вживати окремо, або використовувати як інгредієнт в кулінарії. Зокрема, він необхідний для кондитерських шедеврів.

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Цей м'який сир можна приготувати в домашніх умовах всього з одного інгредієнту. Як це зробити, поділилися кулінари з каналу leckere Küche.

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"Просто заморозьте кефір і отримайте приголомшливо смачний вершковий сир", – запевняють кулінари.

Домашній вершковий сир з кефіру

Потрібно взяти літр кефіру у картонному пакеті (жирністю 2,5% і більше) та покласти у морозильну камеру на ніч. Дістаньте кефір через 12 годин та викладіть на вкрите марлею сито, щоб він розморозився. Витисніть зайву сироватку з сиру через марлю і він буде готовий до споживання.

З такого сиру можна зробити смачну намазку для багетів та хліба. Дрібно наріжте кілька гілочок кропу, вичавіть 1-2 зубчики часнику, додайте щіпку солі та копченої паприки. Все перемішайте т покладіть у зручну місткість. Зберігайте намазку у холодильнику не довше тижня.

Пропонуємо дізнатися, як просто зробити твердий сир удома.

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

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