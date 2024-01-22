Смачніші за м'ясні: як просто приготувати котлети із сочевиці (відеорецепт)

Сочевиця – це не тільки смачний, але й корисний продукт. Вона багата на білок, клітковину, а також на вітаміни й мінерали. Сочевицю можна використовувати для приготування різноманітних страв, зокрема і котлет.

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Рецепт сочевичних котлет, яким поділився ресурс We Cook Vegan, є простим і швидким у приготуванні. У вас вийдуть найніжніші овочеві котлети, що тануть у роті.

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Інгредієнти:

285 г сушеної червоної сочевиці

Цибуля шалот

2 часникові зубчики

1 маленька морква

15 г подрібненої свіжої петрушки

1 ст. л томатного пюре

1 ч. л солі

Щіпка чорного перцю

Оливкова олія для обсмажування

Приготування котлет з сочевиці:

Сочевицю треба замочити на дві години та процідити. Потім сочевицю треба викласти у чашу блендера, додати подрібнену цибулю, два зубчики часнику, подрібнену петрушку й натерту моркву. Додайте ще сіль, томатне пюре й перець. Всі ці інгредієнти треба перебити у блендері до однорідної маси.

Антипригарну пательню поставте грітися на плиту й додайте олії.

Сформуйте з приготованого "тіста" котлети й обсмажте з обох боків до золотавої скоринки. Котлети викладайте на паперові рушники, аби вони увібрали залишки олії.

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