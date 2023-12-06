Ідеально для зимових вечорів: рецепт пряного какао з маршмелоу

Це какао за рецептом від Shuba чудово зігріває. Воно ароматне та пряне. Те, що треба для зимових вечорів.

Інгредієнти:

Какао-порошок – 4 ч. л.

Молоко – 450 мл

Кориця мелена – 0.5 ч. л.

Кардамон мелений – 0.5 ч. л.

Цукор – 3 ч. л.

Мускатний горіх мелений – 0.3 ч. л.

Сіль – 2 г

Зефірки – за смаком

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Спосіб приготування:

Молоко підігрійте на середньому вогні.

Змішайте цукор, какао, кардамон, корицю, мускатний горіх і сіль.

Спеції засипте в гаряче молоко і перемішайте вінчиком.

Доведіть до кипіння, вимкніть вогонь та накрийте кришкою на 5 хвилин.

Розлийте какао по чашках через дрібне ситечко.

Насипте зверху маршмелоу.

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