Ідеально для вечірнього чаювання: рецепт кокосового чізкейку
Це казково ніжне та багате на смак кокосове чизкейк-печиво підкорить вас з першого ж куска. Рецепт його приготування надзвичайно простий, а результат - пухкий та делікатний пиріг з неперевершеним поєднанням кокосових та вершкових нот. Він обов'язково припаде до смаку вашим дітям та стане чудовим доповненням до пахучої кави чи чаю. Про це пише Shuba.
Інгредієнти :
Для основи:
- Печиво - 200 г
- Вершкове масло 82% - 60 г
Для сирної маси:
- Кисломолочний сир - 1 кг
- Кокосові вершки - 65 мл
- Цукор - 150 г
- Кокосова стружка - 100 г
- Курячі яйця - 4 шт.
- Пакетик желатину
Для прикраси:
- Кокосова стружка - 50 г
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Підготовка:
- Подрібніть печиво за допомогою блендера або розітріть качалкою у пакеті. Додайте розтоплене вершкове масло і вимішайте.
- Вистеліть форму для випікання пергаментом, для бортиків вирізавши окрему високу смужку.
- Викладіть підготовлену основу з печива на дно форми та щільно утрамбуйте.
- Збийте яйця з цукром до пишної маси. В іншій мисці змішайте сир, желатин, кокосові вершки та стружку. Обережно вимішайте яєчну масу до сирної суміші.
- Вилийте масу на основу з печива і посипте зверху рештою кокосової стружки.
- Випікайте при 160°С протягом 90 хвилин в режимі верх-низ. Залиште у духовці ще на 40 хвилин для поступного охолодження.
Насолоджуйтеся чудовим ароматним кокосовим чизкейком власного приготування!
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