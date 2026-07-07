Ідеально для алергиків та чистюль: які породи котів не линяють

Для багатьох людей, які планують завести кота, одним із важливих критеріїв є мінімальна кількість шерсті в оселі. Повністю нелиняючих порід не існує, однак деякі коти природно втрачають значно менше шерсті завдяки особливостям свого шерстяного покриву.

Про це пише marthastewart.com. Фахівці зазначають, що інтенсивність линяння залежить не лише від породи, а й від індивідуальних особливостей тварини, догляду та умов її утримання.

Одні домашні коти линяють рясніше, інші — значно менше. Це пояснюється будовою їхньої шерсті та природними особливостями організму. Водночас линяння є природним процесом, тому повністю позбутися шерсті в будинку неможливо. Саме тому експерти радять звернути увагу на породи, які створюють менше незручностей у повсякденному житті.

Сфінкс

Сфінкс — одна з найвідоміших порід, яка практично не линяє. Причина очевидна: ці коти майже не мають шерсті або зовсім безшерсті, тому не залишають її на меблях чи одязі.

Однак відсутність шерсті не означає простий догляд. Шкіру сфінксів необхідно регулярно очищати від природного жиру, який у більшості інших порід поглинається шерстяним покривом.

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Девон-рекс і корніш-рекс

Ці породи легко впізнати за короткою хвилястою шерстю та великими вухами. Завдяки тонкому й негустому шерстяному покриву вони линяють значно менше, ніж більшість інших котів.

Попри схожість, між ними є відмінності. У корніш-рекса шерсть більш м'яка й оксамитова, адже складається переважно з підшерстя. Девон-рекс має менш щільні завитки та характерну клиноподібну форму голови.

Пітерболд

Пітерболди можуть бути як майже безшерстими, так і мати дуже тонкий пушок, схожий на персиковий. Незалежно від типу шерсті, вони залишають у домі значно менше волосся, ніж більшість інших порід.

Серед характерних рис цих котів — широкі вуха, видовжена морда та струнке мускулисте тіло.

Російська блакитна

Попри густу подвійний шерстяний покрив, російська блакитна також вважається породою з відносно невеликою линькою. Її коротка щільна шерсть менше розлітається по оселі та легше прибирається.

Сіамська кішка

Сіамські коти мають коротку гладку шерсть, яка щільно прилягає до тіла. Вони також линяють, однак через невелику довжину волосків шерсть менш помітна на меблях, одязі та підлозі, що значно полегшує догляд за домом.

Раніше ветеринари також нагадували, що навіть незначні зміни у звичному середовищі чи повсякденних звичках господарів можуть викликати у котів стрес. Попри поширений стереотип про їхню незалежність, ці тварини залишаються дуже чутливими до змін.

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