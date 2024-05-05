Гірші серед кращих: названо топ 3 найненадійніші автомобілі Toyota

Які автомобілі фірми тойота найменш надійні та економічні

Toyota славиться своїми надійними автомобілями, які користуються популярністю у всьому світі. Однак, як і будь-який автовиробник, Toyota не бездоганна.

На сайті auto.today.ua розглянули 3 моделі Toyota, які часто називають найменш надійними, та з'ясуємо, чи відповідає це дійсності.

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1. Toyota bz4X: електричний кросовер з "дитячими хворобами"

bz4X - це електричний кросовер, представлений у 2022 році.

Він має сучасний дизайн, комфортний салон та запас ходу до 500 км.

Однак bz4X зіткнувся з деякими проблемами на початку виробництва:

Ослаблені болти ступиці колеса: могли призвести до відпадання коліс під час руху. Цей дефект був усунений у рамках гарантійної кампанії.

Проблеми з дисплеями: зображення зникало або спотворювалося. Ця проблема також була виправлена.

Незважаючи на ці "дитячі хвороби", bz4X отримав високі оцінки за керованість, гальма, кермо та підвіску.

Важливо зазначити, що проблеми з bz4X не є системними і не свідчать про загальну ненадійність Toyota.

2. Toyota Supra GR 2021: спортивне авто з неоднозначною репутацією

Відродження легендарної Supra у 2019 році викликало багато емоцій.

Деякі автолюбителі були розчаровані тим, що Supra ґрунтується на платформі BMW Z4.

Це призвело до низьких оцінок надійності Supra GR 2021 року в рейтингу J.D. Power.

Однак, важливо зазначити, що J.D. Power враховує лише перші 3 місяці володіння автомобілем.

Інші рейтинги, такі як Consumer Reports, дають Supra GR 2021 значно вищу оцінку надійності.

Загалом, Supra GR 2021 - це швидкий, динамічний та надійний спортивний автомобіль.

3. Toyota Sienna: мінівен з проблемними розсувними дверима

Sienna - це популярний мінівен, який випускається з 1997 року.

Він відомий своїм простором, комфортом та практичністю.

Однак, деякі власники Sienna скаржаться на проблеми з розсувними дверима.

Зафіксовано понад 800 скарг на їхню роботу.

Важливо зазначити, що ці проблеми не є поширеними і не стосуються всіх Sienna.

Toyota вживає заходів щодо усунення проблем з розсувними дверима.

Загалом, Sienna - це надійний та практичний мінівен, який протягом багатьох років залишається популярним вибором для сімей.

Підводячи підсумок, важливо зазначити, що інформація про ненадійність певних моделей Toyota може бути перебільшеною.

Необхідно враховувати джерело інформації, методологію досліджень та поширеність проблем.

Toyota залишається одним з найнадійніших автовиробників у світі, про що свідчать численні рейтинги та відгуки власників.

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