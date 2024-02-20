Господиня порадила додавати 'секретний інгредієнт' у тісто: буде пухким як хмаринка (відео)

Дріжджове тісто приготувати якісно не така вже й легка справа. Однак є хитрощі, що допоможуть впоратися з цим завданням навіть недосвідченим кулінарам.

Блогерка lvivska.pani розкрила секрет, як зробити дріжджове тісто м'яким і повітряним. Вона порадила спробувати додати до нього оцет.

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Цей простий інгредієнт кардинально змінить текстуру випічки, зробивши її неймовірно пухкою та ароматною, запевнила вона.

Рецепт дріжджового тіста з оцтом:

Інгредієнти:

Яйце - 1 шт

Сіль - 1 чайна ложка

Цукор - 80 г

Молоко (тепле) - 400 мл

Дріжджі - 10 г

Борошно - 650 г

Вершкове масло - 30 г

Оцет 9% - 2 чайні ложки

Підготуйте всі інгредієнти. Продукти повинні бути кімнатної температури, а вершкове масло – м'яким.

У мисці змішайте сіль, цукор та дріжджі. Влийте тепле молоко та перемішайте, щоб розчинити цукор і дріжджі. Залиште на 15 хвилин у теплому місці (маса повинна спінитися).

Додайте м'яке вершкове масло, яйце, влийте оцет і знову перемішайте. Поступово додайте борошно, замішуючи тісто. Замішуйте руками не менше 5 хвилин, щоб тісто стало еластичним і не липким.

Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 40-50 хвилин, щоб воно підійшло.

Викладіть тісто на злегка присипану борошном дошку. Можете сформувати з нього булочки будь-якого розміру та покласти улюблену начинку всередину.

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