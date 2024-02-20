Господиня порадила додавати "секретний інгредієнт" у тісто: буде пухким як хмаринка (відео)
Дріжджове тісто приготувати якісно не така вже й легка справа. Однак є хитрощі, що допоможуть впоратися з цим завданням навіть недосвідченим кулінарам.
Блогерка lvivska.pani розкрила секрет, як зробити дріжджове тісто м'яким і повітряним. Вона порадила спробувати додати до нього оцет.
Також читайте: Готуємо піцу з мівіни: швидкий рецепт для ситного обіду (відео)
Цей простий інгредієнт кардинально змінить текстуру випічки, зробивши її неймовірно пухкою та ароматною, запевнила вона.
Рецепт дріжджового тіста з оцтом:
Інгредієнти:
- Яйце - 1 шт
- Сіль - 1 чайна ложка
- Цукор - 80 г
- Молоко (тепле) - 400 мл
- Дріжджі - 10 г
- Борошно - 650 г
- Вершкове масло - 30 г
- Оцет 9% - 2 чайні ложки
Підготуйте всі інгредієнти. Продукти повинні бути кімнатної температури, а вершкове масло – м'яким.
У мисці змішайте сіль, цукор та дріжджі. Влийте тепле молоко та перемішайте, щоб розчинити цукор і дріжджі. Залиште на 15 хвилин у теплому місці (маса повинна спінитися).
Додайте м'яке вершкове масло, яйце, влийте оцет і знову перемішайте. Поступово додайте борошно, замішуючи тісто. Замішуйте руками не менше 5 хвилин, щоб тісто стало еластичним і не липким.
Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 40-50 хвилин, щоб воно підійшло.
Викладіть тісто на злегка присипану борошном дошку. Можете сформувати з нього булочки будь-якого розміру та покласти улюблену начинку всередину.
Радимо також почитати, як швидко приготувати корисні чебуреки з капусти замість тіста.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!