Добре впливають на травлення та судини: які види чаю корисно пити вранці

Багато людей розпочинають свій день з чашки гарячого чаю. Проте який чай краще вибрати на сніданок? Різні види чаю мають різні властивості та можуть по-різному впливати на організм.

Який чай вибрати – залежить від ваших потреб та вподобань. Спробуйте різні види чаю і знайдіть той, який вам найбільше подобається. Про це пише womanlife.

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Ось кілька чаїв, які рекомендується пити вранці:

1. Зелений чай:

Багатий на антиоксиданти, які допомагають знизити ризик розвитку деяких видів раку та підтримують імунну систему.

Містить кофеїн, який стимулює роботу мозку та прискорює обмін речовин.

2. М'ятний чай:

Допомагає при закладеності носа та простудних захворюваннях.

Покращує травлення та зменшує утворення газів.

Не містить кофеїну, тому має заспокійливу дію на організм.

3. Чай з імбиром:

Багатий на антиоксиданти, які борються з запаленнями та запобігають хронічним захворюванням.

Знімає головні болі та мігрені.

Знижує кров'яний тиск.

4. Чай з женьшенем:

Додає енергії, покращує роботу мозку та знімає стрес.

Знижує рівень цукру в крові.

Регулює співвідношення поганого і хорошого холестерину.

Покращує кровообіг.

5. Чай з гібіскуса:

Допомагає очистити судини від холестерину.

Знижує тиск.

Регулює рівень цукру в крові.

Підтримує здоров'я імунної системи завдяки високому вмісту вітаміну С.

Пам'ятайте:

Краще пити чай з листових сортів, а не з пакетиків.

Не додавайте до чаю цукор, щоб зберегти його корисні властивості.

Пийте чай теплим, а не гарячим.

Не вживайте чай на голодний шлунок.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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