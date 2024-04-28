Гарна альтернатива зранку: які 7 напоїв бадьорять не гірше, ніж кава

Кава зранку для багатьох людей стала ритуалом. Вона допомагає прогнати сонливість та наповнитися енергією. Однак, якщо гіркий присмак кави вам не подобається, або ж ви просто хочете спробувати щось нове, є багато інших напоїв, які допоможуть вам збадьоритися.

Це лише кілька з багатьох альтернатив каві, які допоможуть вам збадьоритися зранку. Експериментуйте та знайдіть те, що вам подобається, пише molbuk.ua.

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Ось 7 альтернатив каві, які ви можете спробувати:

1. Цикорій:

Корінь цикорію можна обсмажувати, подрібнювати та заварювати, як каву.

Напій має схожий смак, але не містить кофеїну.

Цикорій багатий на інулін, який сприяє травленню та підтримує здоров'я кишківника.

Важливо: вагітним та жінкам, які годують груддю, рекомендується уникати вживання цикорію.

2. Матча:

Це різновид зеленого чаю, який виготовляється з подрібненого листя чайного куща.

Матча має свіжий, трохи земляний смак.

Вміст кофеїну в ній може бути більшим або меншим, ніж у каві, залежно від способу приготування.

Матча містить багато антиоксидантів, які можуть знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.

3. Вода з лимонним соком:

Це чудовий спосіб розпочати день без кофеїну та калорій.

Лимонний сік багатий на вітамін С, який важливий для імунітету та здоров'я шкіри.

Він також необхідний для утворення колагену, який забезпечує еластичність шкіри, сухожиль та зв'язок.

4. Чай ройбуш:

Це напій без кофеїну з Південної Африки.

На відміну від кави та інших чаїв, ройбуш містить мало танінів, які можуть перешкоджати засвоєнню заліза.

Проте, ройбуш багатий на інші антиоксиданти.

Він має злегка солодкуватий, фруктовий аромат.

5. Масала:

Це чорний чай зі спеціями, який має міцний смак та помірну кількість кофеїну.

Дослідження показують, що чорний чай може знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Масала також має антиоксидантні властивості та може покращувати розумову активність.

6. Вода з яблучним оцтом:

Яблучний оцет може покращити чутливість до інсуліну та рівень цукру в крові.

Для приготування напою додайте 1-2 столові ложки сирого яблучного оцту до 1 склянки холодної води.

За бажанням можна додати мед або інший підсолоджувач.

Важливо: не пийте концентрований яблучний оцет, адже він містить багато оцтової кислоти.

7. Комбуча:

Це ферментований чай, який містить пробіотики, оцтову кислоту та антиоксиданти.

Комбуча може зміцнювати імунну систему, покращувати рівень холестерину та стабілізувати рівень глюкози в крові у людей з діабетом.

Важливо: людям з хронічними захворюваннями кишківника та травної системи слід уникати вживання комбучі.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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