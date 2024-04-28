Гарна альтернатива зранку: які 7 напоїв бадьорять не гірше, ніж кава
Кава зранку для багатьох людей стала ритуалом. Вона допомагає прогнати сонливість та наповнитися енергією. Однак, якщо гіркий присмак кави вам не подобається, або ж ви просто хочете спробувати щось нове, є багато інших напоїв, які допоможуть вам збадьоритися.
Це лише кілька з багатьох альтернатив каві, які допоможуть вам збадьоритися зранку. Експериментуйте та знайдіть те, що вам подобається, пише molbuk.ua.
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Ось 7 альтернатив каві, які ви можете спробувати:
1. Цикорій:
- Корінь цикорію можна обсмажувати, подрібнювати та заварювати, як каву.
- Напій має схожий смак, але не містить кофеїну.
- Цикорій багатий на інулін, який сприяє травленню та підтримує здоров'я кишківника.
- Важливо: вагітним та жінкам, які годують груддю, рекомендується уникати вживання цикорію.
2. Матча:
- Це різновид зеленого чаю, який виготовляється з подрібненого листя чайного куща.
- Матча має свіжий, трохи земляний смак.
- Вміст кофеїну в ній може бути більшим або меншим, ніж у каві, залежно від способу приготування.
- Матча містить багато антиоксидантів, які можуть знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.
3. Вода з лимонним соком:
- Це чудовий спосіб розпочати день без кофеїну та калорій.
- Лимонний сік багатий на вітамін С, який важливий для імунітету та здоров'я шкіри.
- Він також необхідний для утворення колагену, який забезпечує еластичність шкіри, сухожиль та зв'язок.
4. Чай ройбуш:
- Це напій без кофеїну з Південної Африки.
- На відміну від кави та інших чаїв, ройбуш містить мало танінів, які можуть перешкоджати засвоєнню заліза.
- Проте, ройбуш багатий на інші антиоксиданти.
- Він має злегка солодкуватий, фруктовий аромат.
5. Масала:
- Це чорний чай зі спеціями, який має міцний смак та помірну кількість кофеїну.
- Дослідження показують, що чорний чай може знизити ризик серцево-судинних захворювань.
- Масала також має антиоксидантні властивості та може покращувати розумову активність.
6. Вода з яблучним оцтом:
- Яблучний оцет може покращити чутливість до інсуліну та рівень цукру в крові.
- Для приготування напою додайте 1-2 столові ложки сирого яблучного оцту до 1 склянки холодної води.
- За бажанням можна додати мед або інший підсолоджувач.
- Важливо: не пийте концентрований яблучний оцет, адже він містить багато оцтової кислоти.
7. Комбуча:
- Це ферментований чай, який містить пробіотики, оцтову кислоту та антиоксиданти.
- Комбуча може зміцнювати імунну систему, покращувати рівень холестерину та стабілізувати рівень глюкози в крові у людей з діабетом.
- Важливо: людям з хронічними захворюваннями кишківника та травної системи слід уникати вживання комбучі.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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