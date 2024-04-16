Вантажівка за хвилину: вчені дослідили, скільки сміття додається в океан щодня

З моменту свого винайдення пластик буквально заполонив планету, ставши однією з найгостріших проблем сучасності. Щорічне виробництво пластику стрімко зростає, а його відходи забруднюють буквально всі куточки земної кулі..

Очікується, що до 2040 року використання пластику подвоїться, тому розуміння його шляхів та місць накопичення є критично важливим для захисту морських екосистем та дикої природи. У новому дослідженні, проведеному австралійським науковим агентством CSIRO та Університетом Торонто в Канаді, вчені зосередилися на тому, скільки пластику ховається у Світовому океані. Про це пише SciTechDaily

За словами старшого наукового співробітника CSIRO доктора Деніз Хардесті, їхня робота стала першою спробою оцінити обсяг пластикових відходів, які потрапляють до Світового океану, де вони накопичуються, розбиваються на дрібні частинки та змішуються з океанськими відкладеннями.

Відомо, що щорічно мільйони тонн пластикового сміття потрапляють до океанів, але раніше вчені не могли дати точну оцінку того, яка їх частина досягає дна.

Дослідження показало, що океанське дно стало останнім прихистком для більшої частини пластикового забруднення: від 3 до 11 мільйонів тонн пластику щороку осідає на дно морів та океанів.

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За словами провідного автора дослідження, доктора філософії Університету Торонто Еліс Чжу, на дні океану може скупчуватися в 100 разів більше пластикових відходів, ніж плаває на поверхні.

Більше того, вчені виявили, що щодня в океані з'являється обсяг пластикових відходів, еквівалентний одному сміттєвозу.

Результати дослідження свідчать про те, що скупчення сміття навколо континентів становить лише близько 45% від загальної маси пластикових відходів, а 54% відходів осідає на глибині від 200 до 11 000 метрів.

Автори дослідження також виявили, що внутрішні та прибережні моря, попри меншу площу, стримують приблизно таку ж кількість пластикової маси, що й Світовий океан.

Це дослідження підкреслює жахливі масштаби забруднення пластиком та вказує на необхідність негайних дій для зменшення його використання та захисту морських екосистем.

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