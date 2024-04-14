Везувій їх не зачепив: у Помпеях були виявлені приголомшливі твори мистецтва під час нових розкопок (фото)

Археологи оголосили про вражаючі знахідки, зроблені під час нових розкопок у стародавньому римському місті Помпеї, яке було знищено виверженням Везувію в 79 році н.е.

Серед найвидатніших відкриттів – розкішні фрески, що збереглися дивовижно барвистими протягом 2000 років. Найбільш вражаюча фреска зображує сцену з грецького міфу про Фрікса та Геллу, які тікають на чарівному барані, повідомляє BBC.

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Інші знахідки включають фрески з міфологічними персонажами, такими як Олена Троянська, майже повну мозаїчну підлогу з мільйона плиток, а також артефакти з пекарні, що свідчать про жахливі умови життя рабів.

"Це одні з найкращих фресок, які коли-небудь знаходили в Помпеях", - заявив директор археологічного парку Помпеї Габріель Цухтрігель.

Розкопки ведуться в "Регіоні 9", раніше не дослідженому кварталі, що включає житлові та комерційні будівлі. Археологи працюють швидко, щоб зафіксувати та зберегти нові знахідки, перш ніж вони пошкодяться.

"Помпеї – це вікно в світ Римської імперії", - говорить доктор Алессандро Руссо, один з археологів, який очолює розкопки. "Ці нові знахідки дають нам ще більше інформації про життя людей того часу".

Нагадаємо, у Туреччині знайшли 2100-річну плиту з настановами царя Антіоха I.

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