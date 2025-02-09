Сумно точно не буде: топ грайливих порід котів

Вибір домашнього улюбленця часто відображає характер його власника. Якщо одні люди віддають перевагу спокійним та лагідним котам, то інші шукають активних і грайливих вихованців, які завжди готові до пригод.

Зазвичай від домашнього улюбленця очікують товариськості та гарної поведінки, щоб він ладнав із людьми та не влаштовував хаос у домі. Проте характер звичайного кота може бути несподіваним сюрпризом. Саме тому при виведенні порід селекціонери прагнули підкреслити певні особливості тварин. Деякі коти ідеально підійдуть для спокійного відпочинку на дивані, а інші — для активних ігор та веселих забав. Про це пише Фокус.

Топ-5 найбільш грайливих порід котівАбісинська кішка

Абісинська кішка — одна з найдавніших порід, яка за своєю будовою нагадує священних котів Стародавнього Єгипту. Витончені, стрункі та гармонійно складені, ці тварини зачаровують своєю грацією та виразним забарвленням.

Абісинці надзвичайно розумні, енергійні та дуже люблять гратися. Вони легко освоюють простір квартири, залюбки лазять по шафах і навіть можуть підкорювати дверні прорізи. Їм часто буває замало простору, тому бажано забезпечити їм достатньо місця для активності. Цікаво, що саме ці коти були домашніми улюбленцями таких зірок, як Девід Бові та Ніколас Кейдж.

Японський бобтейл

Ця порода відома своїм незвичайним коротким хвостом, який має унікальну форму у кожного окремого кота. Японські бобтейли здавна цінуються за грайливість і дружелюбний характер.

У Японії вони з'явилися з Китаю й швидко підкорили серця аристократів. Їх навіть вигулювали на повідках. Відомо, що бобтейли відзначилися у боротьбі з нашестям мишей, після чого стали справжніми зірками.

Ці коти люблять активні ігри, зокрема – ганятися за м'ячиками та приносити іграшки, схожим чином до собак. Також у них є цікава звичка – коли вони сидять, то піднімають одну лапку, що виглядає дуже мило.

Бенгальська кішка

Гібрид дикої бенгальської кішки та домашнього кота, бенгали зберегли багато інстинктів своїх предків. Вони активні, допитливі та надзвичайно люблять гратися.

На відміну від поширених стереотипів, бенгальські коти не агресивні, але дуже незалежні. Вони полюбляють ігри в квача, полювання на іграшкових мишей та обожнюють досліджувати нові території. Окрім того, вони доволі "балакучі" — їхні звуки можуть нагадувати скрекотіння або особливе муркотіння.

Мейн-кун

Попри свій величний вигляд, мейн-куни – ласкаві, доброзичливі та грайливі коти. Завдяки поєднанню розуму та ніжності вони отримали прізвисько "ніжний велетень".

Ці кішки легко навчаються різним трюкам, швидко освоюють вигул на повідку та навіть люблять воду, що робить їх однією з небагатьох водолюбних порід. Мейн-куни дуже прив’язуються до господарів і потребують багато уваги та активних розваг.

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Турецька ангора

Одна з найстаріших порід, яка була улюбленицею європейської знаті ще з XVI століття. Турецькі ангори мають м'яку шерсть, пухнастий хвіст і витончений вигляд, що робить їх надзвичайно привабливими.

Ці коти дуже розумні та допитливі. Вони люблять супроводжувати господаря у всіх справах і нерідко прив’язуються до однієї людини. Ангори обожнюють ігри, можуть годинами ганятися за іграшками та навіть навчитися приносити предмети. Вони не переносять самотності й нерідко змінюють манеру нявкання, коли спілкуються з людьми. Окрім того, ці кішки здатні відкривати двері, вмикати світло та навіть милуватися водою, яка тече з крана.

Інші грайливі породи

До найактивніших котів також належать девон-рекси, сфінкси, бірманські кішки, корніш-рекси, турецький ван, оцикет і шотландські висловухі коти. Всі вони відзначаються високою енергійністю та любов'ю до ігор, тож якщо ви шукаєте веселого та рухливого пухнастика, варто звернути увагу саме на ці породи.

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