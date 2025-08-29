Готується просто, зʼїдається швидко: рецепт універсального маринаду для помідорів

Коли на городі починають достигати помідори, саме час готувати їх на зиму. Простий і універсальний маринад підходить для будь-яких сортів — від чері й "сливок" до звичайних столових томатів. У результаті виходять ароматні, злегка солодкуваті та пряні помідори, які чудово смакують із картоплею, м’ясними стравами або як самостійна закуска.

Про це пише VSN. Для приготування маринаду на літр води знадобляться: столова ложка солі з гіркою, дві столові ложки цукру, така ж кількість 9% оцту (додається наприкінці), кілька горошин чорного перцю, два лаврових листки, кілька зубчиків часнику, кріп (суцвіття чи гілочки) та за бажанням — листя вишні або чорної смородини.

Для консервації краще обирати стиглі, але щільні плоди без пошкоджень чи тріщин. Ідеально підходять томати-черрі та "сливки", адже вони добре тримають форму і не розварюються.

Спершу банки та кришки потрібно простерилізувати. На дно кладуть часник, зелень і спеції, після чого щільно викладають помідори (великі плоди можна розрізати). Далі все заливають окропом, накривають кришками й залишають на 15 хвилин. Потім воду зливають, додають у неї сіль і цукор, доводять до кипіння й перед повторним заливанням вливають оцет. Гарячим маринадом заливають помідори до країв банки, закочують кришками, перевертають догори дном та вкутують до повного охолодження.

Зберігати такі заготовки слід у прохолодному темному місці. Маринад залишатиметься прозорим, а помідори — цілими, соковитими та смачними.

