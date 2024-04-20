Готуємось до пляжного сезону: які моделі купальників будуть в моді у 2024 році

Літо вже не за горами, а це значить, що пора оновлювати свій пляжний гардероб! Які ж купальники будуть в тренді у 2024 році? Давайте розбиратися! Про це пише Радіотрек.

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Білий купальник: класика, яка ніколи не вийде з моди. Цього року білий купальник рекомендується обирати в мінімалістичному стилі з бюстгальтером-трикутником. Доповнити образ можна елегантними ланцюжками. Білий колір чудово підкреслить вашу засмагу, тому це ідеальний варіант для пляжного відпочинку.

Червоний купальник: ще один безпрограшний варіант, який завжди буде в тренді. Червоний колір символізує пристрасть та впевненість, тому в ньому ви будете неперевершеною. Додайте до образу червоні окуляри, і ви точно не залишитеся без уваги.

Квітковий принт: квітковий орнамент - один з головних трендів 2024 року. Особливо актуальні об'ємні квіти, які можна зустріти на багатьох модних купальниках. Цей принт підійде для романтичних та ніжних натур, які хочуть створити жіночний та елегантний образ.

Принти: веселі та яскраві принти - чудова можливість підняти настрій собі та оточуючим. Вибирайте купальник з фруктами, геометричними візерунками або тропічними мотивами, і ви будете в центрі уваги на пляжі. Якщо ж ви хочете створити більш сексуальний образ, зверніть увагу на моделі з хижим принтом.

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