Під владою джинсу: топ найтрендовіших курток та жакетів з деніму 2024 року

Денім не здає позицій! У 2024 році він знову буде на піку моди, пропонуючи нам стильні та зручні образи.

Серед трендів -жакети та куртки різних форм та моделей. Крім того, в моді будуть неординарні поєднання деніму з іншими тканинами. Про це пише Радіотрек.

Жакет:

Приталений: Класика жанру, яка завжди актуальна. Цього року дизайнери пропонують жакети з вирізами та квітковим принтом, що додасть вашому образу жіночності та романтики.

Класика жанру, яка завжди актуальна. Цього року дизайнери пропонують жакети з вирізами та квітковим принтом, що додасть вашому образу жіночності та романтики. Прямий: Оверсайз жакети, ніби зняті з маминого плеча, знову в моді! Їх можна поєднувати з шортами-бермудами та туфлями-човниками, створюючи елегантний образ, або з укороченими шортами та чоботами-ботфортами для більш зухвалого стилю.

Куртка:

Звужена до талії: Підкресліть свою фігуру стильною курткою, що підкреслює талію. Її можна поєднувати з голими сукнями, створюючи сексуальний образ, або з джинсовими міні чи мідіспідницями для більш повсякденного стилю.

Підкресліть свою фігуру стильною курткою, що підкреслює талію. Її можна поєднувати з голими сукнями, створюючи сексуальний образ, або з джинсовими міні чи мідіспідницями для більш повсякденного стилю. Об'ємна: Куртка-балон подарує вам комфорт та затишок. Цього року актуальні моделі, прикрашені вишивкою з бісеру у вигляді квітів, або в градієнті сіро-коричневого кольору.

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Поєднання:

Не бійтеся експериментувати! Денім чудово поєднується з різними речами:

Шорти: Бермуди, короткі шорти, джинсові шорти - вибирайте будь-який варіант, щоб створити стильний образ.

Бермуди, короткі шорти, джинсові шорти - вибирайте будь-який варіант, щоб створити стильний образ. Сукні: Голі сукні, джинсові міні чи мідіспідниці - денім чудово доповнить будь-яку сукню.

Голі сукні, джинсові міні чи мідіспідниці - денім чудово доповнить будь-яку сукню. Штани: Джинси, класичні штани, спортивні штани - поєднуйте куртку з деніму з будь-якими штанами, створюючи цікаві та оригінальні образи.

Джинси, класичні штани, спортивні штани - поєднуйте куртку з деніму з будь-якими штанами, створюючи цікаві та оригінальні образи. Взуття: Туфлі-човники, босоніжки на підборах, чоботи-ботфорти, кросівки - вибирайте взуття, яке підкреслить ваш стиль.

Нагадаємо, ми вже писали, що буде в моді у 2024 році.

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