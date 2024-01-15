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Головна зірка страви – консервована кукурудза. Як зробити смачний та поживний салат, який ви запам'ятаєте надовго

Ігор Романько

Як приготувати салат із консервованої кукурудзи з квасолею

Цей салат — це смачна та поживна страва, яка готується з доступних інгредієнтів. Він підійде як для повсякденного, так і для святкового столу.

Рецептом поділились на сайті Одна Хвилина. Для салату можна використовувати будь-яку ковбасу, але найкраще підходить напівкопчена. Помідори можна замінити на огірки або болгарський перець, а замість майонезу можна використовувати сметану або йогурт.

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Інгредієнти

  • 220 г ковбаси
  • 2-3 помідори
  • 220 г консервованої квасолі
  • 220 г консервованої кукурудзи
  • 0,5 цибулини
  • 2 зубчики часнику
  • майонез за смаком
  • зелень за смаком
  • сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

  1. Ковбасу нарізаємо кубиками.
  2. Помідори нарізаємо кубиками.
  3. Цибулю нарізаємо кубиками.
  4. Зелень нарізаємо дрібно.
  5. У миску викладаємо ковбасу, помідори, цибулю, зелень, квасолю, кукурудзу, часник, сіль і перець.
  6. Заправляємо майонезом і перемішуємо.
  7. Подаємо до столу.

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