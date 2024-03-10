Геомагнітні шторми не стихають: коли у березні закінчаться магнітні бурі

У неділю, 10 березня на Землі почалася п'ятибальна магнітна буря, її потужність сягла червоного рівня небезпечності. Такі бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

За даними сервісу Meteoagent, завтра, 11 березня, магнітна буря спаде до 3 балів. Надалі березень 2024 року очікується досить спокійним щодо магнітних бур. Попередньо, лише 31 березня можливий чотирибальний шторм.

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Навіть слабкі магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, чутливих до них. Ось кілька порад, які допоможуть вам покращити самопочуття під час магнітних бур:

1. Дотримуйтесь режиму дня:

Спіть не менше 7-8 годин на добу. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час. Уникайте нічних змін.

2. Харчуйтесь правильно:

Вживайте більше свіжих фруктів, овочів і зелені. Відмовтеся від жирної, смаженої та гострої їжі. Пийте багато води. Зменште вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв.

3. Збільште фізичну активність:

Займайтеся спортом або йогою. Робіть ранкову зарядку. Частіше гуляйте на свіжому повітрі.

4. Уникайте стресів:

Не перенапружуйтеся. Знайдіть час для відпочинку і релаксації. Займайтеся медитацією або йогою.

Що пити коли магнітні бурі

Вітаміни групи B, C і E можуть допомогти вам краще справлятися з впливом магнітних бур. Перед прийомом вітамінів проконсультуйтеся з лікарем.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітних бур, прийміть контрастний душ, зробіть масаж. Прийміть ванну з ефірними оліями. Випийте трав'яний чай. Прийміть знеболюючий або заспокійливий засіб, якщо це необхідно. Пам'ятайте, що вплив магнітних бур на людину індивідуальний.

Дотримуючись цих порад, ви можете покращити своє самопочуття під час магнітних бур і звести до мінімуму їх негативний вплив.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття в дні магнітних бур, зверніться до свого лікаря за порадою.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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