П'ятибальний шторм битиме цілу добу: як вберегтися від магнітних бур

У суботу, 9 березня, на Землі триває потужна магнітна буря червоного рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму сягла 5 балів з 9 можливих.

Відео дня

За даними сервісу Meteoagent, завтра, 10 березня, магнітна буря стихне до 3 балів й буде маловідчутною для метеозалежних та для людей з хронічними захворюваннями.

До 31 березня на Землі не очікується потужних геоштормів. Проте це лише попередній прогноз, адже посилення шторму залежить від поведінки Сонця.

Також читайте: Вже у квітні можна буде побачити сонячне затемнення та рідкісну комету диявола

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок впливу сонячної активності. Ці збурення можуть бути різної інтенсивності, від слабких, які не відчуваються людьми, до сильних, які можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку та енергетики, а також на самопочуття людей.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Вплив магнітних бур на людей не до кінця вивчений, і дані досліджень не завжди однозначні. Проте, багато людей відзначають погіршення самопочуття в дні магнітних бур.

Найпоширеніші симптоми впливу магнітних бур:

Головний біль

Слабкість

Зниження працездатності

Порушення сну

Перепади настрою

Артритичні та м'язові болі

Загострення хронічних захворювань

Як захистити себе від впливу магнітних бур?

У дні магнітних бур уникайте фізичних та емоційних перевантажень. Висипайтеся. Пийте більше рідини. Вживайте їжу, багату на вітаміни та мікроелементи. Приймайте контрастний душ. Робіть легкі фізичні вправи

За потреби, приймайте знеболюючі та заспокійливі засоби. Важливо пам'ятати, що вплив магнітних бур на людей є індивідуальним. Деякі люди відчувають їх дуже гостро, а інші практично не помічають.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття в дні магнітних бур, зверніться до свого лікаря за порадою.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!