Червона магнітна буря битиме по Землі два дні підряд: небезпечні дати

У п'ятницю, 8 березня, на Землі почалася потужна магнітна буря силою у шість балів. Геомагнітні шторми поновляться у суботу, 9 березня. Їхня сила становитиме 5 балів (червоний рівень небезпечності).

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Згідно з попереднім прогнозом центру Meteoagent, до 31 березня на Землі не очікується потужних штормів. Проте це лише попередній прогноз, адже посилення шторму залежить від поведінки Сонця.

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Магнітні бурі: календар

Що означає магнітні бурі?

Магнітні бурі - це коливання геомагнітного поля Землі, які можуть впливати на людей. Ці коливання можуть бути слабкими, помірними або сильними.

Як магнітні бурі впливають на людину:

Під час штормів можуть з'явитися такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Втома

Підвищений тиск

Порушення сну

Зміна настрою

Загострення хронічних захворювань

Найбільш чутливі до магнітних бур люди з метеозалежністю, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та діти.

Що пити коли магнітні бурі:

Пийте багато чистої води, щоб зберегти водний баланс в організмі.

Зелений чай містить антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що утворюються під час магнітних бур.

Ромашковий чай має заспокійливий ефект і допомагає зняти стрес.

Чай з шипшини багатий на вітамін С, який зміцнює імунітет.

Морс з журавлини або брусниці допомагає при головному болю і запамороченні.

Інші рекомендації:

Уникайте вживання алкоголю, кофеїну та жирної їжі.

Приймайте контрастний душ.

Робіть зарядку.

Гуляйте на свіжому повітрі.

Висипайтеся.

Приймайте заспокійливі ванни.

Зверніться до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання.

Вплив магнітних бур на людей є індивідуальним. Не всі люди відчувають вплив магнітних бур. Якщо ви відчуваєте нездужання під час магнітних бур, зверніться до лікаря.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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