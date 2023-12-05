Де зберігати часник, щоб він не зіпсувався до посадки нового

Як правильно зберігати часник, щоб він не псувався

Багато господинь стикаються з проблемою того, що часник може всихати та проростати під час зберігання. Але існують прості поради, які допоможуть зберегти його до нового урожаю.

Важливою умовою зберігання буде сухість. Обирайте будь-який із запропонованих методів, і ваш часник залишиться свіжим та смачним до нового врожаю, пише prostoway.

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Умови зберігання у квартирі: Якщо ви проживаєте в квартирі, краще зберігати часник у холодильнику. Для цього ідеально підходить скляна банка. Просто помістіть часник у банку, а зверху покрийте його марлею, складеною квадратом, щоб горловина була закрита. Не застосовуйте кришку, а лише марлю.

Інший варіант зберігання: Можна також використовувати картонну коробку. Покладіть часник і розсипте його шарами солі: шар солі, шар часнику, і так далі до верху. Картонну коробку із часником зберігайте в темному місці.

Важливою умовою зберігання буде сухість. Обирайте будь-який із запропонованих методів, і ваш часник залишиться свіжим та смачним до нового врожаю.

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