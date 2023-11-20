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Фуд-експертка порадила, як приготувати "ідеальний стейк" у духовці

Билім Олена

Фуд-експертка порадила, як приготувати 'ідеальний стейк' у духовці

Стейк — це улюблена страва багатьох людей, але його приготування може бути складним. Якщо ви хочете отримати ідеальний стейк, який буде соковитим і соковитим, вам потрібно знати, як його готувати.

Один із найпростіших і найнадійніших способів приготувати стейк — це приготувати його в духовці. Цей метод дозволяє рівномірно приготувати стейк, не пересушуючи його, повідомила фуд-експертка Алі Розен у коментарі Today.

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Інгредієнти:

  • 4 стейки рібай
  • Чайна ложка солі
  • Рапсова або інша рослинна олія
  • Масло (за бажанням)

Інструкції:

  1. Вийміть стейки з холодильника принаймні за 30 хвилин до приготування, щоб вони нагрілися до кімнатної температури.
  2. Розігрійте духовку до 120 градусів.
  3. Вистеліть деко алюмінієвою фольгою.
  4. Промокніть стейки, щоб видалити зайву вологу, і викладіть їх на деко.
  5. Посипте обидві сторони сіллю.
  6. Поставте стейки в духовку на решітку на 15–20 хвилин.
  7. Вийміть стейки з духовки й увімкніть функцію жаровні.
  8. Змастіть стейки невеликою кількістю ріпакової або іншої рослинної олії.
  9. Поставте стейки в духовку якомога ближче до тенів.
  10. Просмажте по 3 хвилини з кожного боку.
  11. Коли стейки будуть готові, їх можна відразу ж подавати. Додайте зверху шматочок масла.

Алі Розен зауважила, що для рівномірного прожарювання треба використовувати стейки однакової товщини.

Якщо ви хочете більш просмажений стейк, збільшіть час приготування в духовці.

Щоб стейк був більш соковитим, дайте йому "відпочити" 5-10 хвилин перед подачею, аби масло зверху розтануло.

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