Фуд-експертка порадила, як приготувати 'ідеальний стейк' у духовці

Стейк — це улюблена страва багатьох людей, але його приготування може бути складним. Якщо ви хочете отримати ідеальний стейк, який буде соковитим і соковитим, вам потрібно знати, як його готувати.

Один із найпростіших і найнадійніших способів приготувати стейк — це приготувати його в духовці. Цей метод дозволяє рівномірно приготувати стейк, не пересушуючи його, повідомила фуд-експертка Алі Розен у коментарі Today.

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Інгредієнти:

4 стейки рібай

Чайна ложка солі

Рапсова або інша рослинна олія

Масло (за бажанням)

Інструкції:

Вийміть стейки з холодильника принаймні за 30 хвилин до приготування, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Розігрійте духовку до 120 градусів. Вистеліть деко алюмінієвою фольгою. Промокніть стейки, щоб видалити зайву вологу, і викладіть їх на деко. Посипте обидві сторони сіллю. Поставте стейки в духовку на решітку на 15–20 хвилин. Вийміть стейки з духовки й увімкніть функцію жаровні. Змастіть стейки невеликою кількістю ріпакової або іншої рослинної олії. Поставте стейки в духовку якомога ближче до тенів. Просмажте по 3 хвилини з кожного боку. Коли стейки будуть готові, їх можна відразу ж подавати. Додайте зверху шматочок масла.

Алі Розен зауважила, що для рівномірного прожарювання треба використовувати стейки однакової товщини.

Якщо ви хочете більш просмажений стейк, збільшіть час приготування в духовці.

Щоб стейк був більш соковитим, дайте йому "відпочити" 5-10 хвилин перед подачею, аби масло зверху розтануло.

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