Фотограф показав, як миша щодня прибирала в його коморі (кумедне відео)

Пенсіонер з Уельсу Родні Холбрук був здивований, коли виявив, що у його сараї зникають або переміщаються дрібні речі. З'ясувалося, що це не паранормальне явище, а миша – вона щоночі приходить до його сараю і прибирає там.

Містер Холбрук, який є захопленим фотографом дикої природи, встановив нічну камеру в сараї, щоб з'ясувати, хто або що зникає з його їжі. На відео він побачив маленьку мишу, яка старанно прибирала його речі.

Також читайте: Зростом як людина: у США жінка виростила кроля-гіганта (відео)

"Я не можу повірити, що миша робить це… Вона збирає все на своїй лавці й складає в коробку з горіхами", - сказав він Sky News.

Містер Холбрук назвав мишу Welsh Tidy Mouse і каже, що вона приходить до сараю щоночі. Він не впевнений, звідки вона береться, але вважає, що вона може жити в околицях.

"Вона, ймовірно, збирає горіхи, щоб сховати їх від інших мишей", – каже він.

Холбрук навіть експериментував, залишаючи різні об’єкти, щоб побачити, чи зможе миша підняти їх. Якось він зафільмував, як гризун затягував кабельні стяжки до коробки.

Пропонуємо до прочитання, як отруйну змію, яку знайшли в унітазі в Австралії, рятували, аби випустити на природу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!