Фільми на вечір, щоб не думати, а відпочити: підбірка кращих

Хто з нас не любить затишно влаштуватися ввечері перед телевізором і подивитися цікавий фільм. Але буває складно вибрати, що подивитися, адже хочеться чогось легкого, але захоплюючого, щоб відволіктися від проблем і просто розслабитися.

Сьогодні ми пропонуємо вам добірку фільмів різних жанрів, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду.

Читайте також: Це кіно точно вас зацікавить: Топ найкращих нових трилерів на вечір

1. Термінал (2004)

Жанр: мелодрама, комедія

Режисер: Стівен Спілберг

Актори: Том Хенкс, Кетрін Зета-Джонс, Стенлі Туччі

Зворушлива історія про доброту, оптимізм і людську стійкість. Віктор Наворський (Том Хенкс) з вигаданої східноєвропейської країни прилітає до Нью-Йорка, але через державний переворот його паспорт стає недійсним. Він змушений застрягти в транзитній зоні аеропорту, де йому доведеться прожити кілька місяців. Попри складні обставини, Віктор не втрачає віри в краще і знаходить нових друзів, а також закохується в прекрасну стюардесу (Кетрін Зета-Джонс).

2. Стажер (2015)

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Ненсі Майєрс

Актори: Роберт Де Ніро, Енн Хетеуей

Легка і смішна комедія про те, що ніколи не пізно йти за своєю мрією. 70-річний пенсіонер Бен Уітакер (Роберт Де Ніро) не може звикнути до життя на пенсії. Він вирішує влаштуватися стажером в онлайн-магазин модного одягу, де його колегами стають молоді люди, які нічого не знають про життя за межами інтернету. Бен завдяки своєму досвіду та життєвій мудрості стає цінним ментором для своїх молодих колег, а також знаходить нових друзів і нове кохання.

3. Шпигунка (2015)

Жанр: комедійний бойовик

Режисер: Пол Фіг

Актори: Мелісса Маккарті, Джейсон Стейтем, Джуд Лоу, Роуз Бірн

Весела і динамічна комедія про шпигунські пригоди невпевненої в собі Сьюзан Купер (Мелісса Маккарті). Коли один з найкращих агентів ЦРУ провалює важливу місію, Сьюзан отримує шанс проявити себе. Їй належить врятувати світ від ядерної загрози, використовуючи свої нестандартні методи і незграбну чарівність.

4. Найвеличніший шоумен (2017)

Жанр: мюзикл, біографія, мелодрама

Режисер: Майкл Грейсі

Актори: Х'ю Джекман, Мішель Вільямс, Зак Ефрон, Зендея

Яскрава і барвиста історія про життя Фінеаса Тейлора Барнума (Х'ю Джекман) - людини, яка створила перші циркові шоу. Фільм розповідає про шлях Барнума до успіху, про те, як йому вдалося створити унікальне шоу з дивними людьми, яких суспільство вважало "виродками", і про те, як важливо не втрачати себе в гонитві за славою і визнанням.

Нагадаємо, ми розповідали про найкращі мотиваційні фільми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!